Писать от руки полезнее, чем печатать на клавиатуре

Сотрудники Норвежского университета науки и технологий пришла к выводу о том, что письменный способ фиксации информации намного полезнее. В результатах исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Psychology, они рассмотрели нейронные сети, лежащие в основе двух способов письма — от руки и на клавиатуре.

В эксперименте участвовало 36 студентов университета, чью мозговую активность регистрировали с помощью высокочастотной электроэнцефалографии, измеряющей электрическую активность поверхности мозга с помощью 256 датчиков на голове. Добровольцы несколько раз писали и печатали слова, появляющиеся на экране.

При письме они использовали цифровую ручку, а при наборе текста нажимали клавиши на клавиатуре одним пальцем. Связность различных областей мозга увеличивалась, когда участники писали от руки, а не печатали. Это полезно при обучении, поскольку широко распространенные мозговые связи имеют решающее значение для формирования памяти и кодирования новой информации.

Авторы работы отметили, что результаты останутся такими же при использовании обычной ручки и бумаги, так как различия в мозговой активности связаны с тщательной моторной проработкой букв при письме от руки и более активным вовлечением органов чувств. Однако простое движение многократного нажатия на клавишу одним и тем же пальцем стимулирует мозг меньше.

Результаты продемонстрировали, что, несмотря на активное внедрение цифровых технологий, сохранение практики ручного письма имеет важное значение. Исследователи подчеркнули, что в современном мире важно сбалансированно учитывать и цифровые технологии.

Недавнее исследование показало, что изучение второго языка меняет связи в мозге. Благодаря этому человек быстрее усваивает новые знания.

Олеся Маевская