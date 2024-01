Исследование: изучение второго языка меняет связи в мозге

Команда нейропсихологов из Института когнитивных исследований и наук мозга имени Макса Планка (Германия) выяснила, что во время того, как взрослые люди осваивают новый язык, в межнейронных связях их мозга происходят значительные изменения. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.