Исследование: изучение второго языка меняет связи в мозге

Команда нейропсихологов из Института когнитивных исследований и наук мозга имени Макса Планка (Германия) выяснила, что во время того, как взрослые люди осваивают новый язык, в межнейронных связях их мозга происходят значительные изменения. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты организовали языковые курсы для арабоговорящих людей, переехавших в Германию. 59 участников прошли МРТ обследование в начале обучения, а также через три и шесть месяцев, то есть в середине и конце интенсива.

Ученые сравнили полученные высококачественные изображения и сделали вывод, что межнейронные связи в языковой сети в белом веществе мозга усилились, а в правом полушарии во время процесса изучения языка наблюдалось вовлечение дополнительных областей.

«Узнавание новых слов укрепляло лексические и фонологические подсети в обоих полушариях, особенно во второй половине программы обучения, на этапе закрепления», — рассказали нейропсихологи.

Параллельно с этим ученые заметили уменьшение связей между правым и левым полушариями мозга. По мнению специалистов, это произошло из-за того, что при изучении второго языка контроль левой половины, где сосредоточена языковая функция, за правой ослабевает. Таким образом появляются новые ресурсы для усвоения получаемых знаний.

Ранее ученые выявили различия в активности мозга при реальных и воображаемых действиях.

Анна Морозова