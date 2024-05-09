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Пещера Смерти в Коста-Рике: почему она опасна для живых существ

Она способна убить любое существо, которое в нее попадет.

Источник: кадр видео

В туристическом комплексе Рекрео Верде в Венеции-де-Сан-Карлос (Коста-Рика) находится крошечная горная пещера, которая известна как Пещера Смерти. Так ее прозвали из-за способности убивать любое живое существо, которое только попадет в нее. Об этом пишет Oddity Central.

Пещера в глубину имеет всего 2 метра, а в ширину — 3 метра. С первого взгляда, она не представляет никакой опасности и является лучшим убежищем для насекомых, птиц и мелких животных.

Однако она заполнена окисью углерода (CO2) — газом без цвета и запаха, который является чрезвычайно токсичным.

Смертоносные свойства пещеры были выявлены случайно на этапе строительства комплекса Рекрео Верде. Один из строителей подошел слишком близко ко входу и плохо себя почувствовал. Это привело к тщательному обследованию окрестностей.

Чтобы продемонстрировать смертоносность пещеры туристам, местные гиды помещают внутрь зажженный факел, который сразу гаснет из-за отсутствия кислорода и высокой концентрации углекислого газа.

Никто точно не знает, откуда в Пещере Смерти берется столько углекислого газа. Известно, что она вырабатывает до 30 килограммов CO2 в час.

Ученые предполагают, что это химическое вещество является результатом залежей полезных ископаемых, подвергшихся воздействию высоких температур и давлений в земной магме, где отсутствует кислород.

Помимо прочего, на большое количество углекислого газа может влиять расположение пещеры поблизости от действующего вулкана.

Ранее редакция ВФокусе Mail.ru рассказала о самой маленькой, но смертоносной медузе.

Анна Морозова