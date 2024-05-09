Пещера Смерти в Коста-Рике: почему она опасна для живых существ

В туристическом комплексе Рекрео Верде в Венеции-де-Сан-Карлос (Коста-Рика) находится крошечная горная пещера, которая известна как Пещера Смерти. Так ее прозвали из-за способности убивать любое живое существо, которое только попадет в нее. Об этом пишет Oddity Central.
Пещера в глубину имеет всего 2 метра, а в ширину — 3 метра. С первого взгляда, она не представляет никакой опасности и является лучшим убежищем для насекомых, птиц и мелких животных.
Смертоносные свойства пещеры были выявлены случайно на этапе строительства комплекса Рекрео Верде. Один из строителей подошел слишком близко ко входу и плохо себя почувствовал. Это привело к тщательному обследованию окрестностей.
Чтобы продемонстрировать смертоносность пещеры туристам, местные гиды помещают внутрь зажженный факел, который сразу гаснет из-за отсутствия кислорода и высокой концентрации углекислого газа.
Никто точно не знает, откуда в Пещере Смерти берется столько углекислого газа. Известно, что она вырабатывает до 30 килограммов CO2 в час.
Помимо прочего, на большое количество углекислого газа может влиять расположение пещеры поблизости от действующего вулкана.
Ранее редакция ВФокусе Mail.ru рассказала о самой маленькой, но смертоносной медузе.
Анна Морозова