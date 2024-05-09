Пещера Смерти в Коста-Рике: почему она опасна для живых существ

В туристическом комплексе Рекрео Верде в Венеции-де-Сан-Карлос (Коста-Рика) находится крошечная горная пещера, которая известна как Пещера Смерти. Так ее прозвали из-за способности убивать любое живое существо, которое только попадет в нее. Об этом пишет Oddity Central.