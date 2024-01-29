Мал, да удал: самая маленькая, но смертоносная медуза в мире
От ее укуса сердце человека останавливается уже через пять минут.
От ее укуса сердце человека останавливается уже через пять минут.
Кубомедуза, известная также как морская оса или морское жало, является самым ядовитым и опасным существом в океане, а, может, и во всем мире. Она относится к виду Chironex fleckeri, что в переводе означает «рука смерти».
Эти кубомедузы используют для охоты 24 глаза, разбитых на четыре группы. Они расположены на каждом их четырех углов квадратного купола. Функционально зрительный аппарат функционирует как человеческие: определяют размер встречающихся объектов и их цвет.
Обычно эти опасные существа встречаются в водах Северной Австралии, Гавайских островов и у побережья Мексиканского залива и Восточного побережья. Её трудно заметить из-за сравнительно небольшого размера (примерно с ноготь человека) и прозрачности. Её щупальца составляют не более 15 сантиметров в длину в спокойном состоянии, однако во время охоты они вытягиваются и образуют ядовитую паутину длиной до 4,5 метра.
В них на самом деле не яд, а биологический коктейль, который помогает медузе ловить и переваривать пищу. Для людей эта смесь является смертельно опасной: тетрамин парализует нервные окончания, талассин поражает кровеносные сосуды и отключает легкие, а гипнотоксин поражает нервную систему. Через четыре-пять минут сердце жертвы останавливается.
Если человек не умер после укуса, он все равно практически обречен. Даже случайное прикосновение к щупальцам вызывает сильнейшую боль.
Однако человек для кубомедузы не является добычей. Существа появляются на мелководье только в двух случаях: либо их принесло течением, либо они решили полакомиться мелкой рыбой. После того, как пища схвачена, Chironex fleckeri затягивает ее в свой купол и уплывает от берега.
Ученые уже изобрели противоядие от ожога кубомедузы, которое уже прошло тестирование на образцах человеческих клеток и мышах. Пока что продолжаются тесты, чтобы узнать, помогает ли средство от сердечного приступа, вызванного ядом морской осы.
Анна Морозова