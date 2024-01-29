Мал, да удал: самая маленькая, но смертоносная медуза в мире

Кубомедуза, известная также как морская оса или морское жало, является самым ядовитым и опасным существом в океане, а, может, и во всем мире. Она относится к виду Chironex fleckeri, что в переводе означает «рука смерти».

Эти кубомедузы используют для охоты 24 глаза, разбитых на четыре группы. Они расположены на каждом их четырех углов квадратного купола. Функционально зрительный аппарат функционирует как человеческие: определяют размер встречающихся объектов и их цвет.

Обычно эти опасные существа встречаются в водах Северной Австралии, Гавайских островов и у побережья Мексиканского залива и Восточного побережья. Её трудно заметить из-за сравнительно небольшого размера (примерно с ноготь человека) и прозрачности. Её щупальца составляют не более 15 сантиметров в длину в спокойном состоянии, однако во время охоты они вытягиваются и образуют ядовитую паутину длиной до 4,5 метра.

В них на самом деле не яд, а биологический коктейль, который помогает медузе ловить и переваривать пищу. Для людей эта смесь является смертельно опасной: тетрамин парализует нервные окончания, талассин поражает кровеносные сосуды и отключает легкие, а гипнотоксин поражает нервную систему. Через четыре-пять минут сердце жертвы останавливается.

Если человек не умер после укуса, он все равно практически обречен. Даже случайное прикосновение к щупальцам вызывает сильнейшую боль.

Однако человек для кубомедузы не является добычей. Существа появляются на мелководье только в двух случаях: либо их принесло течением, либо они решили полакомиться мелкой рыбой. После того, как пища схвачена, Chironex fleckeri затягивает ее в свой купол и уплывает от берега.

Ученые уже изобрели противоядие от ожога кубомедузы, которое уже прошло тестирование на образцах человеческих клеток и мышах. Пока что продолжаются тесты, чтобы узнать, помогает ли средство от сердечного приступа, вызванного ядом морской осы.

Анна Морозова