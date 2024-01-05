Пение и чтение стихов помогает новорожденным быстрее понять речь

Согласно новому исследованию, посвященному основам развития речи у младенцев, дети развивают ее в возрасте всего нескольких месяцев. Больше всего малышам помогают рассказанные взрослыми стихи и спетые песни, а не сюсюканье. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

По данным группы ученых из Кембриджского (Великобритания) и Дублинского (Ирландия) университетов, мозг младенцев сначала учится обрабатывать ритм речи, что помогает им различать слова. Это происходит задолго до того, как они смогут различать разные звуки, из которых состоят слова. Ученые считают, что это происходит в семимесячном возрасте.

В исследовании использовалась визуализация мозга. Авторы работы проверяли реакцию маленьких детей на ритмическую информацию (ударение на разные слоги и вариации тона) в сравнении с фонетической (мельчайшие звуковые элементы речи, такие как звуки «па» и «ба»).

Сканирование мозга показало, что новорожденные не готовы полностью обрабатывать фонетическую информацию в течение первых нескольких месяцев своей жизни.

Модели активности мозга были зарегистрированы в группе из 50 детей в возрасте четырех, семи и 11 месяцев, которые смотрели видео. На роликах учитель начальной школы пропевал детские стишки. Затем учеными был использован специально разработанный алгоритм для анализа мозговых волн, который показал, как интерпретируются эти звуки.

Показания активности мозга сравнивали с аналогичными сканированиями взрослых. Исследователи обнаружили, что фонетическое кодирование возникло постепенно, начиная с губных звуков (например, «б» у ребенка) и носовых звуков (например, «м»).

Однако до семимесячного возраста команда наблюдала более последовательные реакции на структуру детских стишков, таких как мелодия, повышение и понижение тональности.

Вместе с результатами другого исследования это позволяет предположить, что изучение языка начинается с ритма. До сих пор общее мнение заключалось в том, что мы изучаем язык фонетически, собирая строительные блоки в слова, а затем в предложения. Но это не полностью объясняло некоторые различия в развитии языка. Исследование подтверждает идею о том, что ритм даже более важен, чем фонетика.

Недавно ученые выяснили, что люди имеют чувство ритма с рождения. Мозг младенцев отличает упорядоченный барабанный ритм от неравномерной последовательности ударов.