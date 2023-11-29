Исследование: люди имеют чувство ритма с рождения

Восприятие ритма — это фундаментальная человеческая, играющая большую роль в успехе в сфере музыки. Группа ученых из Венгрии выяснила, что музыкально-ритмическая способность появляется у людей с первых дней жизни. Исследование опубликовано в журнале Cognition.

В эксперименте участвовали 27 новорожденных (12 мальчиков и 15 девочек), матери которых согласились на участие их детей в исследовании. Работа проводилась в отделении акушерства-гинекологии и перинатальной интенсивной терапии Военного госпиталя в Будапеште.

Младенцам через наушники давали слушать два вида барабанных звуков. В первой записи удары повторялись через равные промежутки, что создавало ритмичный рисунок. Во втором случае интервалы менялись в хаотичном порядке. В результате звуки получались неравномерными, но их можно было запомнить. Таким образом ученые провели грань между восприятием ритма и статистическим обучением, то есть способностью выделять закономерности в поступающей из окружающего мира информации.

Все данные фиксировали при помощи электроэнцефалографии, отображающей электрическую активность головного мозга.

Выяснилось, что барабанные звуки с равными интервалами между ними младенцы слышали, а когда промежутки между ударами распределялись неравномерно, мозг детей переставал распознавать ритм.

Таким образом ученые пришли к выводу, что способность чувство ритма — это врожденная способность, а не просто результат запоминания звуковых последовательностей. Исследователи подчеркнули, что результаты проведенной работы показывают особую важность стихов и песен для развития слухового восприятия малышей.

Ранее ученые узнали, что-то, что слышит ребенок до рождения, формирует его мозг.