Пауки притворились муравьями, чтобы спастись от других пауков

Зоологи из Пекинского университета изучили пауков Siler collingwoodi, которые, несмотря на яркую окраску, притворяются муравьями, чтобы не стать чьей-то добычей. Работа опубликована в журнале iScience.

Исследователи начали изучение с походки пауков. В лабораторных условиях они наблюдали за выловленными в дикой природе Siler collingwoodi. Оказалось, они подражают сразу нескольким видам муравьев: во время движения они замирают и вытягивают передние ноги, изображая антенны. Также особи даже поднимают брюшко при встрече с угрозой.

Однако окраской пауки отличаются от муравьев. Исследователи предполагают, что такие цвета нужны членистоногим для маскировки на цветущих растениях.

Затем ученые провели еще один эксперимент. Исследователи раскрасили паука в черный цвет или отрезали одну лапу, чтобы экземпляр не смог имитировать муравьиные антенны. Затем к особям подсаживали хищников.

Темная окраска, действительно, менее интересовала хищников. А отрезанная нога, как и предполагалось, приводило к повышенному вниманию даже при наличии черного цвета.

Исследователи сделали вывод, что подражание муравьям, действительно, помогает паукам защищаться от других особей. А яркая окраска отпугивает богомолов.

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Анна Морозова