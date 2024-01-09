Science Alert: рогатая гадюка вырастила на хвосте «паука», чтобы охотиться на птиц

Источник: Herpetological Education & Research Project Channel

Кроме людей-троглодитов и огненной горы, среди иранских пейзажей можно встретить необычного паука, который, кажется, всем своим видом так и привлекает внимание птиц. Но стоит пернатым подлететь поближе к лакомству, как они сами становятся обедом. Обедом для редкой персидской гадюки, у которой есть очень хитрый охотничий план.

Редкую рогатую гадюку (Pseudocerastes urarachnoides) ученые впервые встретили в 1968 году во время экспедиции в Иран. Главным, что отличало ее от остальных гадюк (и что первым делом привлекло внимание исследователей), был «паукообразный» хвост. Поскольку до этого никто таких змей не встречал, герпетологи подумали, что «паук» на кончике ее хвоста — опухоль или результат действия паразита. В отсутствии других особей определять гадюку в новый вид не торопились.

И только 35 лет спустя, в 2003 году, ученые обнаружили еще одну такую гадюку, что позволило подтвердить, что это на самом деле совершенно новый таксон. Потратив еще несколько лет на наблюдения за гадюкой в естественной среде обитания, исследователи поделились особенностями ее поведения и охоты.

Маскируясь под каменистую местность, гадюки оставляли на поверхности только своего «паука» и начинали вилять хвостом. Причем змеи оказались чрезвычайно терпеливыми — в таком положении они могли находиться несколько часов, ровно до тех пор, пока на приманку не клюнет птица. Но стоило только пернатому атаковать то, что ему казалось добычей, как гадюка в одно мгновение наносила молниеносный удар и убивала жертву.

Исследователи также обнаружили, что «паук» на хвосте гадюки появляется только с возрастом — у молодых особей он не сформирован. Кроме того, уловка работает не на каждой птице — ученые считают, что на «бесплатный сыр» попадаются только перелетные, не так хорошо знакомые с особенностями Pseudocerastes urarachnoides.

Мимикрия в мире животных вообще явление нередкое. Например, самки колибри «маскируются» под самцов, чтобы избежать притеснений. Но кроме того, на хитрости идут и растения — у орхидей вообще есть четыре трюка, c помощью которых они привлекают насекомых.