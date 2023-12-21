Паучий шелк более прочный в районах с сильными дождями

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Исследование сотрудников Университета Байройта (Германия) и Университета дель Валле (Колумбия), опубликованное в журнале Current Biology показало, что паучья паутина напрямую зависит от окружающей среды. Ученые проанализировали секрет желез 50 видов пауков из Колумбии.

В ходе эволюции пауки развили «кругопрядную паутину», чтобы ловить добычу. Это самый прочный шелк из всевозможных натуральных и искусственных аналогов. Результаты исследования авторов работы показали, что пауки в регионах с большим количеством сильных дождей имеют более прочные шелковые нити.

Это свойство встречалось не только у разных видов пауков, но и внутри одного вида.

«Вполне вероятно, что механические свойства шелка были оптимизированы в районах с сильными дождями, чтобы свести к минимуму повреждение паутины и связанные с этим потери энергии для насекомого», — пишут авторы. Новое исследование позволит ученым-материаловедам более эффективно искать новые исключительные виды шелков.

Недавно ученые выяснили, что моллюски создают «шелк» благодаря гену из бактерий. Раньше его использовали для шитья дорогостоящей одежды.

Олеся Маевская