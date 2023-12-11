Моллюски создают «шелк» благодаря гену из бактерий

Двустворчатые (своеобразный класс моллюсков), как известно, имеют способность производить жемчуг, а некоторые могут образовывать тонкие белые нити (биссусы), похожие на шелк. Они синтезируются особой железой, находящейся на единственной ноге животного, и используются для закрепления раковины на твердых поверхностях на дне водоемов.

Большая часть того, что человечеству известно о биссусе, относится к морским видам двустворчатых вроде мидий. Поэтому команда специалистов из университетов Германии и Канады решила изучить «шелк» вида дрейссен, особи которого активно захватывают реки и озера Северной Америки. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

С помощью современных технологий ученые смогли определить химический состав и структуру биссуса вида дрейссен. Белок в его основе оказался уникальным: он состоит из кристаллиновых бета-листьев, характерных для паучьего шелка.

В начале в ноге дрейссены синтезируется белок, имеющий структуру спиральной катушки. Затем он меняется из-за механического воздействия и превращается в органическое вещество, похожее на то, что наблюдается у паука. В дальнейшем это помогает моллюску закрепиться на дне.

Удивительно и само происхождение белка дрейссен. Исследователи полагают, что 12 миллионов лет назад кодирующий ген органического вещества попал в ДНК этого вида моллюсков путем горизонтального переноса. Данный механизм используется бактериями для передачи генетической информации, изредка в нем также участвуют растения или животные.

Ученые надеются, что их исследование поможет защитить водоемы от опасных инвазивных видов моллюсков. Также изученный белок возможно использовать для создания новых, прочных и устойчивых к воде материалов и биосовместимых элементов.

Ранее из-за гигантского моллюска Флориду частично закрыли на карантин.

Анна Морозова