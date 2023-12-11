Моллюски создают «шелк» благодаря гену из бактерий
Раньше его использовали для шитья дорогостоящей одежды.
Раньше его использовали для шитья дорогостоящей одежды.
Двустворчатые (своеобразный класс моллюсков), как известно, имеют способность производить жемчуг, а некоторые могут образовывать тонкие белые нити (биссусы), похожие на шелк. Они синтезируются особой железой, находящейся на единственной ноге животного, и используются для закрепления раковины на твердых поверхностях на дне водоемов.
Большая часть того, что человечеству известно о биссусе, относится к морским видам двустворчатых вроде мидий. Поэтому команда специалистов из университетов Германии и Канады решила изучить «шелк» вида дрейссен, особи которого активно захватывают реки и озера Северной Америки. Исследование опубликовано в журнале PNAS.
С помощью современных технологий ученые смогли определить химический состав и структуру биссуса вида дрейссен. Белок в его основе оказался уникальным: он состоит из кристаллиновых бета-листьев, характерных для паучьего шелка.
В начале в ноге дрейссены синтезируется белок, имеющий структуру спиральной катушки. Затем он меняется из-за механического воздействия и превращается в органическое вещество, похожее на то, что наблюдается у паука. В дальнейшем это помогает моллюску закрепиться на дне.
Удивительно и само происхождение белка дрейссен. Исследователи полагают, что 12 миллионов лет назад кодирующий ген органического вещества попал в ДНК этого вида моллюсков путем горизонтального переноса. Данный механизм используется бактериями для передачи генетической информации, изредка в нем также участвуют растения или животные.
Ученые надеются, что их исследование поможет защитить водоемы от опасных инвазивных видов моллюсков. Также изученный белок возможно использовать для создания новых, прочных и устойчивых к воде материалов и биосовместимых элементов.
Ранее из-за гигантского моллюска Флориду частично закрыли на карантин.
Анна Морозова