Пара выловила со дна озера сейф, в котором было $100 000

Джеймс Кейн и Барби Агостини с помощью мощного магнита вытащили из озера в парке «Корона Флашинг Медоус» сейф, набитый 100-долларовыми купюрами. Пара сообщила, что они связались с департаментом полиции Нью-Йорка по поводу находки, но им сказали, что установить личность первоначального владельца сейфа — невозможно. Это означало, что им разрешили оставить сейф и деньги себе. По примерным подсчетам в нем около $100 000 (~ 9 миллионов рублей). Хотя некоторые купюры и повредились из-за долго нахождения под водой, Джеймс и Барби планируют обменять их в банке на новые образцы.