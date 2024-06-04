Пара выловила со дна озера сейф, в котором было $100 000

Джеймс Кейн и Барби Агостини с помощью мощного магнита вытащили из озера в парке «Корона Флашинг Медоус» сейф, набитый 100-долларовыми купюрами. Пара сообщила, что они связались с департаментом полиции Нью-Йорка по поводу находки, но им сказали, что установить личность первоначального владельца сейфа — невозможно. Это означало, что им разрешили оставить сейф и деньги себе. По примерным подсчетам в нем около $100 000 (~ 9 миллионов рублей). Хотя некоторые купюры и повредились из-за долго нахождения под водой, Джеймс и Барби планируют обменять их в банке на новые образцы.
Технология подобной добычи сокровищ из водоемов заключается в том, чтобы опустить в воду веревку с прикрепленным к ней сильным магнитом в надежде достать металлические предметы.
Семейная пара полюбила такую «рыбалку» еще со времен пандемии, но ранее никогда не находила настоящих сокровищ. Среди выловленных ранее трофеев были старые ружья, гранаты времен второй мировой войны, полноразмерный мотоцикл, иностранные монеты и ювелирные украшения. Однако их стоимость была гораздо меньше.
Тем временем Колумбия решила сыграть по-крупному: в ходе ближайшей подводной экспедиции планируется достать со дна моря испанский корабль с многочисленными сокровищами.
Кристина Корчанова