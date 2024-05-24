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Колумбия достанет со дна моря испанский корабль с сокровищами

Он затонул у берегов страны 300 лет назад.

Колумбия начала подготовку к подводной экспедиции, в ходе которой со дна моря должны достать испанский галеон, который затонул три века назад. Если прогнозы верны, на борту корабля находятся сокровища стоимостью в несколько миллиардов долларов. О том, кому принадлежит право собственности на подводные богатства, уже ведутся споры.

Корабль «Сан Хосе» обнаружили в 2015 году неподалеку от города Картахены в Колумбии — и почти сразу прозвали «священным граалем среди затонувших кораблей». Это был флагман испанской армады, обладавший тремя мачтами и 62 пушками. 8 июня 1708 года, в разгар Войны за Испанское наследство, корабль вез из Панамы в Колумбию золото, серебро, изумруды и другие богатства, добытые в шахтах Потоси в испанском Перу. На пути он встретил несколько британских кораблей и в результате боя затонул, на борту «Сан Хосе» было 600 человек.

Колумбийский институт антропологии и археологии рассказал CNN, что на первом этапе экспедиции корабль сфотографируют со всех сторон вблизи с помощью удаленно управляемых сенсоров, чтобы облегчить работу по извлечению сокровищ, — так исследователи обнаружат удобные точки входа и поймут, что на самом деле находится на корабле. Специальный зонд с сонаром также составит акустическую карту корабля и окрестностей.

Место затопления уже объявили охраняемой археологической зоной. Министр культуры Колумбии Хуан Давид Корреа заявил на пресс-конференции, что эта экспедиция — беспрецедентное событие для страны.

Артефакты, которые скрывает трюм «Сан-Хосе», бесценны для изучения истории региона и помогут ученым лучше узнать историю и культуру колониальной Америки XVIII века.

Но еще это драгоценности, которые стоят очень много денег, и за право обладать ими уже разгорелась юридическая битва. Колумбия настаивает, что обнаружила затонувший корабль первой в 2015 году. А американская компания Sea Search Armada, занимающаяся исследованиями и подъемом артефактов с морского дна, заявляет, что нашла корабль еще в 1980-х.

Компания подала в суд на колумбийское правительство и требует выплат в размере 10 млрд долларов за передачу прав на судно и его содержимое — если верить предварительным оценкам, это примерно половина стоимости того, что находится на борту.

Ранее исследователи нашли на дне Балтийского моря немецкий корабль XV века — и за этой находкой скрывается не менее драматичная история.

Георгий Мазуркевич