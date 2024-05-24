Колумбия достанет со дна моря испанский корабль с сокровищами

Корабль «Сан Хосе» обнаружили в 2015 году неподалеку от города Картахены в Колумбии — и почти сразу прозвали «священным граалем среди затонувших кораблей». Это был флагман испанской армады, обладавший тремя мачтами и 62 пушками. 8 июня 1708 года, в разгар Войны за Испанское наследство, корабль вез из Панамы в Колумбию золото, серебро, изумруды и другие богатства, добытые в шахтах Потоси в испанском Перу. На пути он встретил несколько британских кораблей и в результате боя затонул, на борту «Сан Хосе» было 600 человек.