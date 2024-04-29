Раскрыта тайна затонувшего корабля с немецкими наемниками

Как отмечает газета, археологи Рольф Варминг из Стокгольмского университета и Йохан Реннбю из Университета Сёдертёрна в своем последнем исследовании раскрыли новые подробности о затонувшем корабле. Они изучили останки «Грибсхундена», используя новейшие 3D- и фототехнологии, идентифицировав хорошо сохранившиеся части деревянной защитной конструкции, разбросанные по морскому дну. Это дало исследователям уникальную информацию о конструкции кораблей, на которых Христофор Колумб и Васко де Гама ходили в Америку и Индию.