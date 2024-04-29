Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта тайна затонувшего корабля с немецкими наемниками

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Исследователи нашли новые древние артефакты с датского боевого корабля «Грибсхунден», который затонул после пожара в 1495 году у берегов Швеции с сотней немецких наемников на борту, пишет газета Berliner Morgenpost со ссылкой на отчет шведских археологов.

Источник: Reuters

«Затонувший корабль, полный немецких наемников, раскрыл тайну <…> В ходе исследования на месте древнего кораблекрушения были обнаружены новые артефакты», — говорится в материале.

Дайверы-любители обнаружили «Грибсхунден» еще в 1970-е годы, при этом ученые идентифицировали его только в 2002-м. Данный корабль был флагманом датского короля Иоганна (1455—1513) и считался гордостью военно-морского флота королевства. В 1495 году Иоганн направил военный флот в шведский город Кальмар, во время перехода «Грибсхунден» загорелся и затонул.

«Многие из 150 членов экипажа, в том числе около сотни немецких наемников, погибли ужасной смертью, когда корабль затонул в Балтийском море у берегов Швеции», — пишет Berliner Morgenpost.

При этом лишь около 20 лет назад археологи осознали огромное научное значение этого корабля, который с тех пор считается одним из важнейших свидетелей эпохи Великих географических открытий.

Как отмечает газета, археологи Рольф Варминг из Стокгольмского университета и Йохан Реннбю из Университета Сёдертёрна в своем последнем исследовании раскрыли новые подробности о затонувшем корабле. Они изучили останки «Грибсхундена», используя новейшие 3D- и фототехнологии, идентифицировав хорошо сохранившиеся части деревянной защитной конструкции, разбросанные по морскому дну. Это дало исследователям уникальную информацию о конструкции кораблей, на которых Христофор Колумб и Васко де Гама ходили в Америку и Индию.

Также исследователи сделали важную находку: сундук с военным снаряжением, который мог принадлежать немецким наемникам и, вероятно, содержал внутри ядра и другие принадлежности для оружия.

«Результаты исследований должны в конечном итоге подготовить начало амбициозного проекта: полной реконструкции “Грибсхундена”», — указывает Berliner Morgenpost.