Папа Франциск канонизирует 15-летнего Карло Акутиса

С юного возраста Карло жертвовал свои карманные деньги бедным, поддерживал жертв травли в школе, помогал бездомным, готовя и развозя им еду и одежду. В Милане мальчик создал приходской веб-сайт и сайт академии при Ватикане. Когда у Карло обнаружили лейкемию, он сказал своим родителям: «Я счастлив умереть. Я прожил свою жизнь, не потратив ни минуты на то, что не понравилось бы Богу».