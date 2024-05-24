Папа Франциск канонизирует 15-летнего Карло Акутиса

Карло Акутис, умерший в возрасте 15 лет, получил прозвище «Божьего авторитета» за то, что перед смертью усердно помогал нуждающимся и продвигал учение Христа в Интернете.
С юного возраста Карло жертвовал свои карманные деньги бедным, поддерживал жертв травли в школе, помогал бездомным, готовя и развозя им еду и одежду. В Милане мальчик создал приходской веб-сайт и сайт академии при Ватикане. Когда у Карло обнаружили лейкемию, он сказал своим родителям: «Я счастлив умереть. Я прожил свою жизнь, не потратив ни минуты на то, что не понравилось бы Богу».
Болезнь в итоге победила, и сейчас тело Карло покоится в стеклянном гробу в церкви Санта-Мария-Маджоре в итальянском городе Ассизи. К нему часто приезжают, чтобы попросить об исцелении.
В 2022 году мать девочки Валерии Вальверде из Коста-Рики, попавшей в серьезную велосипедную аварию, помолилась у стеклянного гроба Карло и оставила записку с просьбой исцелить ее ребенка. В тот же день ее дочь начала самостоятельно дышать, а через 10 дней ее выписали из отделения интенсивной терапии, поскольку кровоизлияние в мозг, полученное из-за инцидента, прекратилось.
Ватикан утверждает, что в 2013 году Карло также способствовал исцелению бразильского мальчика, страдавшего редким заболеванием поджелудочной железы.
И вот, спустя практически 18 лет после смерти Карло Акутиса Папа Римский Франциск признал приписываемые мальчику чудеса и решил причислить его к лику святых. Точная дата канонизации в настоящее время неизвестна.
87-летний Папа Франциск причислил к лику святых 912 человек с тех пор, как вступил на папский престол в 2013 году. Однако дата рождения последнего святого из этого списка датируется 1926 годом.
Тем временем Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными».
Кристина Корчанова