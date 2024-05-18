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Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными»

Декастерия доктрины веры опубликовала документ, подписанный Папой Римским Франциском, который фактически исключает признание новых сверхъестественных явлений духовного толка. Радиостанция Radio-1 пояснила, что сделано это в целях ограничения мошенничества, спекуляций и коммерциализации на религиозной почве.

Источник: AP 2023

Из документа следует, что определять сверхъестественность феноменов и «утверждать с моральной уверенностью, что они имеют божественное происхождение» теперь не могут ни региональные епископы, ни ватиканские учреждения. Теперь такое признание может сделать только Папа Римский и то в исключительном случае.

В январе в Италии разгорелся скандал из-за подаренных владельцем «Мутабор» РПЦ мощей. Бывший хранитель реликвария курии Новары Франко Черрути, чья подпись стоит на документе подлинности, покинул должность еще в 2015 году, но сертификат датирован 2018 годом, а сам хозяин «Мутабора» Михаил Данилов утверждал, что приобрел их в ноябре 2023-го.