Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными»

Из документа следует, что определять сверхъестественность феноменов и «утверждать с моральной уверенностью, что они имеют божественное происхождение» теперь не могут ни региональные епископы, ни ватиканские учреждения. Теперь такое признание может сделать только Папа Римский и то в исключительном случае.