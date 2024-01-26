Палеонтологи нашли самые древние растения

Сотрудники Китайской академии наук обнаружили в Северном Китае около 300 микроокаменелостей многоклеточных эукариотических организмов возрастом 1,63 миллиарда лет. Анализ показал, что это далекий предок растений, который размножался с помощью спор и питался фотосинтезом. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

278 микроокаменелостей древних многоклеточных эукариот, найденных в районе хребта Яньшань, представляют собой окаменелости, оставшиеся от крупных нитей бочкообразных клеток, диаметр каждой из которых — 190 микрометров. Подобные структуры находили еще в 1989 году в сланцах палеопротерозоя в том же районе. Тогда древний организм назвали Qingshania magnifica.

Как отметили ученые, из-за низкого качества изображения и труднодоступности предыдущей статьи находке не уделили большого внимания. Спектровый анализ подтвердил эукариотическую принадлежность Qingshania. Также внутри клеток были обнаружены четыре образца сферической структуры, которые, возможно, были спорами древнего организма.

Эти данные позволяют предположить, что найденные остатки эукариот были фотосинтезирующими, то есть предками сложных растений, вероятно, водорослью. Новая работа вместе с данными, полученными в 1989 году, позволяет улучшить реконструкцию древнего организма, жизненный цикл которого определяли размножение спорами и рост от тонких нитей к толстым.

Питалась Qingshania, как предположили исследователи, либо с помощью фотосинтеза, либо осмотрофно (притягивая пищу, создавая своими движением водоворот). Находка также подтверждает, что последний общий предок всех эукариотических водорослей (LECA) возник в конце эры палеопротерозоя, а не в конце мезопротерозоя около миллиарда лет назад.

Недавно ученые установили, что расцвет наземных растений спровоцировал массовое вымирание в море. Также на процесс повлияла вулканическая активность.

Олеся Маевская