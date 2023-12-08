Расцвет наземных растений спровоцировал массовое вымирание в море

Девонский период — один из «райских» геологических периодов в истории Земли. А его начале, приблизительно 400−410 миллионов лет назад, наша планета переживала расцвет биологического разнообразия. В морях плавало огромное количество рыб, климат на всей суше был тропическим, появились первые семенные растения и папоротниковидные.

Эволюция и распространение наземных растений привели к возникновению почвенных покровов. Несмотря на это, девон длился недолго и завершился около 350−370 миллионов лет назад одним из крупнейших массовых вымираний в истории планеты — с лица земли исчезло почти 20% семейств и 50% видов.

Основная причина девонского вымирания долгое время оставалась предметом споров. Однако группа ученых из Университета Индианы-Пердью Индианаполиса (США) решила разобраться в этом вопросе, для чего проанализировала сотни образцов древнейших горных пород на Земле. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

В итоге авторы пришли к выводу, что причиной вымирания стали сразу два фактора, которые протекали одновременно: и извержения вулканов, и расцвет наземных растений. Из-за резкого увеличения количества растений молодые ландшафты суши быстро подверглись эрозии, в результате чего из недр выделилось много фосфора, который затем осел в девонских океанах.

Приток органического вещества стимулировал цветение первичных продуцентов в океане, что привело к его накоплению и последующему снижению содержания растворенного кислорода в воде. Иными словами, увеличение количества фосфора вызвало морское кислородное голодание, которого было достаточно, чтобы запустить (или поддержать) процесс массового вымирания.

Кроме того выяснилось, что из-за вулканической активности в атмосферу выбросилось множество тяжелых элементов, включая ртуть, которая затем осела на земле. Исследователи проанализировали образцы осадочных пород из крупных магматических провинций позднего девона на предмет этого элемента и сравнили их с общим уровнем органического углерода. Результаты показали пики повышения ртути именно в позднем девоне.

Исследователи впервые объединили две главные гипотезы причины девонского вымирания, чтобы создать единый причинно-следственный сценарий этого события. Из него следует, что и мощные извержения вулканов, вызвавшие похолодание на планете, и параллельное с ними снижение уровня кислорода в океане из-за фосфора, который высвободили растения, стали единым двигателем вымирания, произошедшего примерно 370 миллионов лет назад.

Недавно археологи нашли доказательства более раннего развития сложной жизни на Земле.

Олеся Маевская