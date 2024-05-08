Озеро в Англии зеленеет из-за туристов

Озеро Уиндермир является крупнейшим в Англии, а Озерный край, по данным национального парка, привлекает около 18 миллионов посетителей в год. Согласно новому исследованию, проведенному специалистами из Великобритании, наплыв туристов делает водоем зеленым, провоцируя цветение водорослей. Об этом пишет Daily Mail.
Во время сильной жары в 2022 году туристам настоятельно рекомендовали избегать воды озера, так как оно было переполнено сине-зелеными растениями. Однако данные спутников и телефонов туристов показали, что температура воздуха не так сильно влияет на распространение растений.
Группа ученых выявила четкую связь между цветением водорослей и количеством туристов.
Чем больше вод с питательными для растений веществами поступает, тем быстрее они размножаются.
Согласно исследованию, с 2020 года уровень поступления сточных вод в Уиндермир значительно повысился. Компании, занимающиеся водоснабжением, делают это легально, чтобы предотвратить их скопление в других местах.
Сброс некоторых очищенных сточных вод все равно положительно сказывается на росте водорослей, так как в них остаются питательные вещества в виде отходов жизнедеятельности человека и моющих средств.
Цветение водорослей может нанести вред как дикой природе, так и людям. Так, размножение растений говорит о том, что подводным жителям не хватает кислорода, из-за чего они могут погибнуть.
Химические вещества, вырабатываемые некоторыми водорослями, могут вызвать желудочно-кишечные заболевания, а также повреждение печени, в то время как другие в высоких дозах смертельно опасны для собак и людей.
Ученые призывают сократить выбросы сточных вод в озеро, а также пересмотреть разрешения на работы по очистке сточных вод в пределах водосбора Уиндермир.
Туристы не только негативно влияют на природу, но и раздражают некоторых местных жителей. Так, в японском селе власти закроют забором вид на Фудзи, так как японцы устали от приезжих.
Анна Морозова