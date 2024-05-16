Отсутствие внутреннего голоса ухудшает вербальную память

Многие слышали о таком понятии, как внутренний голос. В психиатрии под этим понимают мысли, которые могут прийти спонтанно и будто подсказать верный ход событий, помочь принять верное решение. Недавно ученые выяснили, что у 5−10% населения его нет.
Авторы статьи в Psychological Science называют отсутствие внутреннего голоса «анэндофазией». По их мнению, этот феномен связан с худшей вербальной памятью.
В новом исследовании ученые наблюдали за группой добровольцев. У 46 из них внутреннего голоса не было или он был слабо выражен, еще у 47 явно был. Им предложили два задания. В одном из них нужно было запоминать по порядку фонетически или орфографически похожие слова, в другом — находить рифмующиеся. По словам экспертов, взрослые, которые сообщили о низком уровне внутренней речи, имели более низкую производительность при выполнении задач на вербальную рабочую память и им было труднее судить о рифмах по сравнению со взрослыми, которые сообщили о высоком уровне внутренней речи.
«Это задача, которая будет трудной для всех, но наша гипотеза заключалась в том, что она может быть еще более трудной, если у вас нет внутреннего голоса, потому что вам придется повторять слова про себя в голове, чтобы запомнить их», — объяснил доктор Йоханне Недергорд, первый автор работы.
Оказалось, что люди без внутреннего голоса действительно хуже справлялись с предложенными заданиями.
Потом исследователи провели еще два теста. В одном нужно было переключаться между задачами, в другом — различать похожие фигуры. Здесь обе группы испытуемых одинаково справлялись с заданиями, хотя их выполнение уже связывали с внутренними вербальными подсказками (об этом говорят более ранние исследования). Очевидно, люди с «анэндофазией» используют другие стратегии, не используя внутренний голос.
Исследователи пока затрудняются оценить важность его наличия или отсутствия. Однако Йоханне Недергорд полагает, что есть как минимум одна сфера, в которой способность к внутреннему диалогу с собой имеет значение. Это психотерапия. Там некоторые методики предполагают мысленное проговаривание проблем. Ученые планируют продолжать исследования в этой сфере.
Напомним, ранее нейробиологи выяснили, что в мозге человека могут соперничать два важных мыслительных процесса.
Айгуль Сабитова