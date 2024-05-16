Отсутствие внутреннего голоса ухудшает вербальную память

В новом исследовании ученые наблюдали за группой добровольцев. У 46 из них внутреннего голоса не было или он был слабо выражен, еще у 47 явно был. Им предложили два задания. В одном из них нужно было запоминать по порядку фонетически или орфографически похожие слова, в другом — находить рифмующиеся. По словам экспертов, взрослые, которые сообщили о низком уровне внутренней речи, имели более низкую производительность при выполнении задач на вербальную рабочую память и им было труднее судить о рифмах по сравнению со взрослыми, которые сообщили о высоком уровне внутренней речи.