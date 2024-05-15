Ученые нашли конфликт двух важных когнитивных функций в мозге

Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Science of Learning (NPJ SciLearn).
Команда нашла отрицательную корреляцию между статистическим обучением и исполнительными функциями. Проще говоря, люди, которые хорошо усваивают закономерности и последовательности, обычно сталкиваются с затруднениями при решении задач, требующих активного мышления и принятия решений.
Статистическое обучение — это очень важный когнитивный навык, который позволяет людям бессознательно выявлять закономерности и шаблоны в окружающей среде. Он связан со способностями в самых разных областях — от овладения языком до социальных взаимодействий.
С другой стороны, управляющие функции — это когнитивные процессы высокого уровня, необходимые для планирования, принятия решений, исправления ошибок и адаптации к новым и сложным ситуациям, в первую очередь управляемые префронтальной корой.
Чтобы выявить конкуренцию между этими системами, команда провела два эксперимента. В первом тесте участники должны были следить за появляющимися на экране стрелками и нажимать соответствующие им кнопки. Это позволило оценить способность людей распознавать последовательности.
Во втором задании добровольцам пришлось в произвольном темпе нажимать на кнопки, соответствующие выражениям возникающей на дисплее собачьей морды. Испытание должно было задействовать управляющие функции участников.
В обоих исследованиях наблюдалась устойчивая отрицательная корреляция между статистическим обучением и большинством показателей исполнительного функционирования.
По словам ученых, результаты исследования бросают вызов традиционному взгляду на когнитивные способности как на изолированные навыки. Вместо этого они подчеркивают интерактивную и конкурентную природу различных мыслительных систем мозга.