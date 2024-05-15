Ученые нашли конфликт двух важных когнитивных функций в мозге

Команда нашла отрицательную корреляцию между статистическим обучением и исполнительными функциями. Проще говоря, люди, которые хорошо усваивают закономерности и последовательности, обычно сталкиваются с затруднениями при решении задач, требующих активного мышления и принятия решений.

Статистическое обучение — это очень важный когнитивный навык, который позволяет людям бессознательно выявлять закономерности и шаблоны в окружающей среде. Он связан со способностями в самых разных областях — от овладения языком до социальных взаимодействий.

С другой стороны, управляющие функции — это когнитивные процессы высокого уровня, необходимые для планирования, принятия решений, исправления ошибок и адаптации к новым и сложным ситуациям, в первую очередь управляемые префронтальной корой.

Чтобы выявить конкуренцию между этими системами, команда провела два эксперимента. В первом тесте участники должны были следить за появляющимися на экране стрелками и нажимать соответствующие им кнопки. Это позволило оценить способность людей распознавать последовательности.

Во втором задании добровольцам пришлось в произвольном темпе нажимать на кнопки, соответствующие выражениям возникающей на дисплее собачьей морды. Испытание должно было задействовать управляющие функции участников.

Это говорит о том, что людям, которые преуспевают в задачах, требующих высокого уровня исполнительного контроля, таких как сложное решение проблем и принятие решений, может быть сложнее участвовать или получать пользу от неявных процессов обучения, которые основаны на подсознательном обнаружении закономерностей.