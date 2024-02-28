Открытые в феврале спутники Урана и Нептуна станут последними среди крупных

«Открытый крошечный спутник совершает полный оборот вокруг Урана за 680 дней и имеет диаметр около 8 км, что делает его самой малой из лун Урана [и в Солнечной системе]. До сих пор самым маленьким в нашей Солнечной системе считался спутник Марса — Деймос, средний диаметр которого — около 12,4 км. Пока новый 28-й спутник Урана носит название S/2023 U1, но вскоре ему дадут имя. По правилам, действующим для этой планеты, его возьмут из имен персонажей [произведений] Шекспира», — пояснили астрономы.