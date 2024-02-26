Что за новые луны открыли в Солнечной системе

Наиболее яркий из обнаруженных лун Нептуна получил предварительное обозначение S/2002 N5, его длина составляет около 23 километров, а орбитальный период — около 9 лет. Второй объект представляет собой самый тусклый спутник, когда-либо обнаруженный наземными телескопами. Он получил предварительное обозначение S/2021 N, его длина около 14 километров, а период обращения вокруг планеты достигает почти 27 лет. Оба спутника получат постоянные названия в честь нереид из древнегреческой мифологии (морские божества, нимфы, дочери Нерея и океаниды Дориды, которые часто сопровождают бога моря Посейдона). S/2002 N5 и S/2021 N стали 15-м и 16-м по счету спутниками Нептуна.