Что за новые луны открыли в Солнечной системе

Астрономы обнаружили в Солнечной системе три новых спутника планет-гигантов. Один из них вращается вокруг Урана, еще два — вокруг Нептуна. Об открытиях объявил Центр малых планет Международного астрономического союза, сообщается на сайте Института Карнеги (Вашингтон, США).
Что известно о новых спутниках?
По словам астронома Скотта Шеппарда из Института Карнеги, «три недавно открытых луны — самые слабозаметные из когда-либо обнаруженных спутников этих двух ледяных планет-гигантов с помощью наземных телескопов». Исследователь отметил, что для обнаружения настолько скрытых от наблюдения объектов потребовалась специальная обработка изображений.
Новый спутник Урана получил предварительное название S/2023 U1, впоследствии он получит имя в честь персонажа из пьесы Шекспира в соответствии с соглашениями об именовании внешних спутников Урана. Благодаря его обнаружению общее количество спутников ледяного гиганта достигло 28.
Он был впервые замечен 4 ноября 2023 года Шеппардом с помощью Магеллановых телескопов обсерватории в Чили. В дальнейшем этот спутник обнаружился на архивных снимках телескопов, а также снимках телескопа «Субару».
S/2023 U1 имеет длину восемь километров, вероятно, это самый маленький из спутников Урана. На один оборот вокруг планеты уходит 680 дней.
Два новых спутника Нептуна были замечены в сентябре 2021 года Магеллановыми телескопами и телескопом «Субару». За одним из них также наблюдали телескопы обсерватории «Джемини» и очень большой телескоп (Very Large Telescope, VLT) Европейской южной обсерватории.
Наиболее яркий из обнаруженных лун Нептуна получил предварительное обозначение S/2002 N5, его длина составляет около 23 километров, а орбитальный период — около 9 лет. Второй объект представляет собой самый тусклый спутник, когда-либо обнаруженный наземными телескопами. Он получил предварительное обозначение S/2021 N, его длина около 14 километров, а период обращения вокруг планеты достигает почти 27 лет. Оба спутника получат постоянные названия в честь нереид из древнегреческой мифологии (морские божества, нимфы, дочери Нерея и океаниды Дориды, которые часто сопровождают бога моря Посейдона). S/2002 N5 и S/2021 N стали 15-м и 16-м по счету спутниками Нептуна.
Все новые спутники имеют вытянутые и наклонные орбиты. По мнению астрономов, это может говорить о том, что они были захвачены гравитацией Урана и Нептуна во время или вскоре после того, как эти газовые гиганты сформировались из кольца пыли и обломков, окружавших Солнце.
Ученые также считают, что новые луны являются представителями динамических орбитальных группировок внешних спутников Урана и Нептуна. Ранее подобные группировки были обнаружены вокруг Юпитера и Сатурна. Они представляют собой части более крупных родительских спутников, которые были разбиты в результате столкновений с кометами или астероидами. Обломки этих спутников продолжили обращаться по тем же орбитам, что были у первоначальных более крупных лун.
По мнению астрономов, среди динамических орбитальных группировок внешних спутников Урана и Нептуна, вероятно, существует множество фрагментов родительского спутника меньшего размера, чем те, что им удалось обнаружить. Но эти объекты слишком тусклые, чтобы их можно было эффективно наблюдать с помощью современной техники. Ученые отмечают, что группировки спутников демонстрируют то, что ранняя Солнечная система была очень хаотичным местом, где постоянно происходили движения и столкновения между различными объектами.
Источник: carnegiescience.edu/