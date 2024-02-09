От земли не видать: самые маленькие существа на планете

Американская паразитическая оса откладывает яйца внутри корявых вшей, которые сами по себе не слишком велики. Одна самка Dicopomorpha echmepterygis развивается в яйце-хозяине, поедая большую часть содержимого, в сопровождении от одного до трех самцов, у которых отсутствуют крылья. Также у них рудиментарные головы и, как правило, эти существа упрощены, поскольку никогда не покидают яйцо.