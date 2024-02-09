От земли не видать: самые маленькие существа на планете

1. Брукезия нана, или маленький хамелеон
Впервые вид этой самой маленькой рептилии был описан в 2021 году. Размер самца Brookesia nana составляет всего 20 миллиметров в длину, самки немного крупнее и могут вырасти до 30 миллиметров.
Вид проживает в тропических лесах северного Мадагаскара. Ученые полагают, что Brookesia nana находится на грани исчезновения, так как район, в котором он обитает, сильно пострадал из-за вырубки деревьев.
2. Паразитическая оса
Dicopomorpha echmepterygis считается самым маленьким видом пчел. Иногда размерами это насекомое не превосходит даже некоторых одноклеточных организмов и составляет всего 0,139 миллиметра.
Американская паразитическая оса откладывает яйца внутри корявых вшей, которые сами по себе не слишком велики. Одна самка Dicopomorpha echmepterygis развивается в яйце-хозяине, поедая большую часть содержимого, в сопровождении от одного до трех самцов, у которых отсутствуют крылья. Также у них рудиментарные головы и, как правило, эти существа упрощены, поскольку никогда не покидают яйцо.
3. Миниатюрная лягушка
Лягушки вида Paedophryne amauensis настолько малы, что у них даже нет головастиков. В длину они едва доходят до семи миллиметров. Амфибии вылупляются прямо из яиц, которые откладываются во влажной опавшей листве на лесной подстилке.
Взрослые особи питаются мелкими беспозвоночными, обитающие в этой же опавшей листве.
4. Этрусская землеройка
Она обитает в разных частях Евразии и Северной Африки, длина едва доходит до четырех сантиметров, а вес в среднем составляет от 1,7 до 2,7 грамма. Особи ведут одиночный образ жизни, питаются беспозвоночными и проявляют активность ночью.
Жизнь крошечной землеройки коротка: животное редко переживает вторую зиму.
5. Летучая мышь-шмель
Также она известна как свиноносая летучая мышь. Это существо обитает в двух изолированных популяциях в Таиланде и Мьянме. Размах ее крыльев — 145 миллиметров, длина тела — от 29 до 33 миллиметров. Весят особи всего около двух граммов.
6. Самая маленькая рыба
До сих пор ведутся ожесточенные споры, какая же рыба является самой маленькой.
Согласно Книге рекордов Гиннеса, звание самой маленькой рыбы получил 6,2-миллиметровый самец Photocorynus spiniceps, вида глубоководных удильщиков, обитающих в Филиппинском море. Однако самка этого вида намного крупнее. Поэтому многие исследователи утверждают, что самым крошечным подводным жителем является Paedocypris progenetica с Суматры. Она плавает в торфяных болотах и вырастает до 7,9 миллиметра.
Ранее в Бразилии был найден новый вид лягушек, живущий в одном растении.
Анна Морозова