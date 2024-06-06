Особо опасен: невидимый убийца, уничтожающий 3,5 миллиарда птиц

Когда птица врезается в стекло, можно услышать почти что оглушающий хлопок. Сила удара такая, что у пернатого ломаются кости, а мозг начинает кровоточить.
Однако лишь небольшой процент птиц погибает при ударе. Многие приходят в сознание и улетают ранеными, в то время как неизвестное количество из них уносят хищники. Это затрудняет изучение данного явления.
В исследовании, опубликованном в Журнале орнитологии Уилсона, ученые предположили, что ежегодно в результате столкновений со стеклами погибает от 1,3 до 3,5 миллиарда птиц.
Мировой рынок строительных изделий из стекла достиг 110 миллиардов долларов в 2023 году и, по прогнозам, вырастет до 177 миллиардов долларов к 2032 году, согласно оценкам отрасли.
Зазеркалье
Для исследования ученые зарегистрировали более 1200 наблюдений за пять лет. Специалисты привлекали птиц на опушку леса кормом и наблюдали за их поведением возле ряда экспериментальных оконных блоков в рамах. Они были расположены на расстоянии около 9 метров от кормушек.
Интересно, что 50% из более чем 1300 птиц, которые сталкивались со стеклами, не оставляли никаких следов (ни перьев, ни крови). По словам авторов, одно это говорит о том, что многие потери птиц от ударов по окнам остаются незамеченными.
Только 14% от общего числа столкновений приводили к летальному исходу. Еще 14% пернатых либо оставались без сознания, либо были оглушены на пять минут и более после удара о стекла, прежде чем улететь и, возможно, позже умереть.
Невидимый убийца
99% всех окон мира имеют светоотражающие элементы. Так, прозрачное стекло действует снаружи как зеркало, если затемняет внутреннее пространство.
Это приводит к столкновениям, так как на поверхности могут отражаться деревья или небо. Птицы просто путаются, думая, что летят в верном направлении.
Как защитить птиц
По словам ученых, люди могут легко предотвратить попадание птиц в окна.
В последнее время специалисты проводят множество экспериментов, тестируя новые продукты, такие как пленки, покрытия, узоры и переводные картинки. В перспективе, их можно будет наносить на стекла, чтобы сделать их более заметными.
Однако помочь птицам можно и сейчас. Например, специалисты рекомендуют повесить перед окнами шнурки или заклеить их клейкими квадратами и полупрозрачной лентой. Так, птицы увидят преграду и облетят ее.
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Анна Морозова