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Особо опасен: невидимый убийца, уничтожающий 3,5 миллиарда птиц

В США стало еще более опасно для птиц, чем было ранее. Все дело в стеклах, из-за которых погибают пернатые. Однако ученые говорят, что эту проблему решить гораздо проще, чем кажется.

Источник: Freepik

Когда птица врезается в стекло, можно услышать почти что оглушающий хлопок. Сила удара такая, что у пернатого ломаются кости, а мозг начинает кровоточить.

Однако лишь небольшой процент птиц погибает при ударе. Многие приходят в сознание и улетают ранеными, в то время как неизвестное количество из них уносят хищники. Это затрудняет изучение данного явления.

В исследовании, опубликованном в Журнале орнитологии Уилсона, ученые предположили, что ежегодно в результате столкновений со стеклами погибает от 1,3 до 3,5 миллиарда птиц.

Мировой рынок строительных изделий из стекла достиг 110 миллиардов долларов в 2023 году и, по прогнозам, вырастет до 177 миллиардов долларов к 2032 году, согласно оценкам отрасли.

Зазеркалье

Для исследования ученые зарегистрировали более 1200 наблюдений за пять лет. Специалисты привлекали птиц на опушку леса кормом и наблюдали за их поведением возле ряда экспериментальных оконных блоков в рамах. Они были расположены на расстоянии около 9 метров от кормушек.

Интересно, что 50% из более чем 1300 птиц, которые сталкивались со стеклами, не оставляли никаких следов (ни перьев, ни крови). По словам авторов, одно это говорит о том, что многие потери птиц от ударов по окнам остаются незамеченными.

Только 14% от общего числа столкновений приводили к летальному исходу. Еще 14% пернатых либо оставались без сознания, либо были оглушены на пять минут и более после удара о стекла, прежде чем улететь и, возможно, позже умереть.

Невидимый убийца

99% всех окон мира имеют светоотражающие элементы. Так, прозрачное стекло действует снаружи как зеркало, если затемняет внутреннее пространство.

Это приводит к столкновениям, так как на поверхности могут отражаться деревья или небо. Птицы просто путаются, думая, что летят в верном направлении.

Как защитить птиц

По словам ученых, люди могут легко предотвратить попадание птиц в окна.

В последнее время специалисты проводят множество экспериментов, тестируя новые продукты, такие как пленки, покрытия, узоры и переводные картинки. В перспективе, их можно будет наносить на стекла, чтобы сделать их более заметными.

Однако помочь птицам можно и сейчас. Например, специалисты рекомендуют повесить перед окнами шнурки или заклеить их клейкими квадратами и полупрозрачной лентой. Так, птицы увидят преграду и облетят ее.

Ранее ученые узнали, благодаря чему чайки выживают в городах.

Анна Морозова