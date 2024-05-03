Ученые узнали, благодаря чему чайки выживают в городах

Ученые из Эксетерского университета выяснили, что у видов чаек, гнездящиеся на прибрежных скалах, мозг больше, чем у их сородичей. Это помогает пернатым не только выживать в городских условиях, но и размножаться. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.
Ученые проанализировали данные о размножении чаек и выяснили, что только 13 из 50 видов были зарегистрированы как птицы, использующие городские территории для репродукции.
Далее специалисты сравнили данные о размножении с известными повадками птиц. Результаты показали, что 10 из 19 видов чаек, гнездящихся на скалах, успешно приспосабливаются к жизни в городской среде.
Больший мозг позволяет таким видам чаек, как серебристая чайка, клуша и обыкновенная моевка проявлять гибкость в отношении того, где они предпочитают гнездиться. Это позволяет им использовать нетрадиционные места, такие как здания, для выращивания своего потомства.
Также в городах чаще всего селятся виды чаек, популяция которых либо остаются стабильными, либо увеличиваются.
Анна Морозова