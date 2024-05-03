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Ученые узнали, благодаря чему чайки выживают в городах

У некоторых видов чаек мозг больше, чем у их собратьев.

Источник: Unsplash

Ученые из Эксетерского университета выяснили, что у видов чаек, гнездящиеся на прибрежных скалах, мозг больше, чем у их сородичей. Это помогает пернатым не только выживать в городских условиях, но и размножаться. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Ученые проанализировали данные о размножении чаек и выяснили, что только 13 из 50 видов были зарегистрированы как птицы, использующие городские территории для репродукции.

Далее специалисты сравнили данные о размножении с известными повадками птиц. Результаты показали, что 10 из 19 видов чаек, гнездящихся на скалах, успешно приспосабливаются к жизни в городской среде.

По словам исследователей, эти пернатые обладают более крупным мозгом по сравнению с сородичами, обитающими в других местах.

Больший мозг позволяет таким видам чаек, как серебристая чайка, клуша и обыкновенная моевка проявлять гибкость в отношении того, где они предпочитают гнездиться. Это позволяет им использовать нетрадиционные места, такие как здания, для выращивания своего потомства.

Также в городах чаще всего селятся виды чаек, популяция которых либо остаются стабильными, либо увеличиваются.

Анна Морозова