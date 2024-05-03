Ученые узнали, благодаря чему чайки выживают в городах

Ученые из Эксетерского университета выяснили, что у видов чаек, гнездящиеся на прибрежных скалах, мозг больше, чем у их сородичей. Это помогает пернатым не только выживать в городских условиях, но и размножаться. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.