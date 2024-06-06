Особенности работы с нейроотличными людьми

Люди, чей мозг работает иначе, сталкиваются с множеством трудностей в жизни — но еще они имеют другой взгляд на многие вопросы, а некоторые задачи решают даже успешнее. Главная сложность в работе с таким сотрудником — чтобы и ему, и коллективу было комфортно работать. Газета The Guardian собрала подборку советов, которые облегчат жизнь людям с СДВГ, аутизмом или другими нейроотличиями.
Кэт Браун, автор книги про СДВГ «Это не чертов тренд» — успешная писательница, но о цене этого успеха знают немногие — признается она газете. «Внутренний голос все время говорил мне, что я недостаточно хороша, я ненормальная, я должна стараться сильнее других. Заставить мозг работать так, как мне надо, получалось только с помощью алкоголя и кофе», — рассказывает она.
В результате график у Кэт был примерно такой: девять американо в течение рабочего дня, алкоголь после работы, чтобы расслабиться — и полное истощение к вечеру. Вечером, признается Кэт, ей регулярно хотелось рыдать. В 37 лет она ушла со стабильной работы на фриланс, а вскоре ей поставили диагноз — синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — и картинка сложилась. Обычно кофеин помогает человеку взбодриться, но людей с СДВГ он напротив, часто успокаивает и стабилизирует мозг.
Спустя 4 года после диагноза Браун научилась работать со своим нейроотличным мозгом и даже нашла в нем преимущества. Коллега с прошлой работы всегда говорил ей, что она не стреляет из лука, а играет на арфе — так много было у нее всегда разных струн-проектов. Кэт всегда нравилось жонглировать множеством проектов и все успевать — она обожает дедлайны. «Если у меня есть куча задач и можно регулярно ставить галочки, когда я что-то выполнила, все идет отлично. Проблемы начинаются, когда работа заканчивается», — признается она. Кэт научилась составлять расписание на неделю вперед и заполнять пустые интервалы какими-нибудь задачами, чтобы мозг не «уплывал».
В наши дни диагнозы аутизм и СДВГ ставят гораздо охотнее — исследование 2021 года показало, что с 1998 года их число выросло на 787%. Человечество начинает лучше понимать, какую роль нейроотличность играет в работе и личной жизни. Ферн Брэйди, комик, которому поставили диагноз СДВГ в 34 года, рассказывает, что из-за своих особенностей сталкивался с проблемами почти на каждой работе — но в итоге понял, что для стендапа это настоящее сокровище. Шеф-повар Хестон Блюменталь также говорит, что «перегруженная голова» помогает ему успешнее творить.
Впрочем, найти себя везет не всем. Согласно американскому исследованию сотрудников с СДВГ увольняют на 60% чаще чем нейротипичных, а вероятность увольнения «на эмоциях» у таких людей выше в три раза. Согласно британской статистике, только 30% взрослых с аутизмом имеют работу, хотя больше 50% ответили, что хотят работать.
Отчасти в этом виноваты стереотипы, навязанные разными фильмами вроде «Человека дождя»: теперь люди уверены, что аутисты умеют гениально считать, и ничего больше — поясняет Ричмал Мэйбэнк, консультант по трудоустройству Национального общества аутистов. А еще люди, которым известно об их диагнозе, боятся его раскрыть и очень редко решаются попросить поменять условия труда, хотя часто даже небольшие перемены могут сыграть большую роль.
Одна из клиенток Мэйбэнка так боялась запутаться в обычаях, принятых в офисе, что даже не пила там чай. Одной из ее коллег было важно, у кого какая кружка, другая просила заварить чай и ей — девушка настолько путалась, как правильно себя вести и чего от нее ждут коллеги, что предпочитала вовсе не пить чай на работе. Ричмал и его ассоциация помогают фирмам трудоустраивать людей с аутизмом, и советуют составить список неформальных правил, чтобы знакомить с ними новичков.
Другие советы от Ричмала: люди с аутизмом или СДВГ часто остро реагируют на громкие звуки или яркий свет — поэтому ассоциация советует иметь приглушенный свет, позволять сотрудникам сдвинуть свой рабочий график на более тихое время или раздать всем любителям музыки наушники. Но все эти советы хороши, если сотрудника вообще наймут.
Бывший лорд-канцлер Великобритании Роберт Бакленд, чья дочь страдает от аутизма, активно занимается исследованиями проблемы найма нейроотличных людей. По его данным, такие люди вдвое чаще обычных не могут найти работу после окончания учебы, а многие скрывают свои особенности, уверенные, что иначе их не наймут.
Бакленд рекомендует работодателям подходить к собеседованиям инклюзивно: например, высылать вопросы по интервью заранее, и интересоваться в первую очередь способностями соискателя, а не его социальными навыками. Он также замечает, что многие люди с аутизмом слишком квалифицированы для своих должностей, то есть имеют проблемы с получением повышения. даже самых старательных сотрудников работа будет выматывать, если они должны будут играть по чужим правилам, а привычка нейроотличных людей слишком резко говорить правду часто вредит их карьере.
Клэр Макнамара, наставник для нейроотличных людей, сама узнала свой диагноз только после 50 лет. Она уверена, что главное — когда у людей с обоих сторон есть возможность сказать «расскажи, как ты воспринимаешь мир, что тебе дается легче и как нам применить это в работе». Она занимается тренингами для руководящего звена — нейроотличных людей, которые все-таки смогли получить повышение. Но карьерный рост приводит к еще большим нагрузкам, и единственный способ их снять, считают психологи, это иметь возможность сказать «так мне некомфортно, давайте делать иначе».
Тем, кто не может радикально изменить условия работы, советуют договориться о том, что они будут носить беруши или частично работать из дома. При удаленной работе можно регулярно прерываться на физические упражнения, которые тоже помогают таким людям сфокусироваться или сбросить избыток энергии. Кэт Браун сомневается, что решилась бы выставить условия перед своим работодателем, если бы узнала о диагнозе раньше — но она говорит, что зато она быстрее поняла бы себя и стала бы чуточку счастливее.
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Георгий Мазуркевич