Особенности работы с нейроотличными людьми

Спустя 4 года после диагноза Браун научилась работать со своим нейроотличным мозгом и даже нашла в нем преимущества. Коллега с прошлой работы всегда говорил ей, что она не стреляет из лука, а играет на арфе — так много было у нее всегда разных струн-проектов. Кэт всегда нравилось жонглировать множеством проектов и все успевать — она обожает дедлайны. «Если у меня есть куча задач и можно регулярно ставить галочки, когда я что-то выполнила, все идет отлично. Проблемы начинаются, когда работа заканчивается», — признается она. Кэт научилась составлять расписание на неделю вперед и заполнять пустые интервалы какими-нибудь задачами, чтобы мозг не «уплывал».