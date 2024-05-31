Названы четыре простых способа заставить мозг работать

Профессор психиатрии из Института Дюка в Северной Каролине П. Мурали Дорайсвами назвал четыре способа, как можно в нужное время заставить мозг работать. Его советы опубликовал Men Today.
1. Пройдитесь
Эксперт отметил, что ходьба стимулирует кровообращение не хуже бега, снижает риск возникновения инсульта и инфаркта, а также помогает держать мышцы в тонусе. Кроме того, это хороший способ сломать шаблоны мышления.
«Ходьба позволяет задействовать другие, более креативные части вашего мозга», — объясняет профессор.
2. Медитируйте
Для очистки мозга от лишнего шума и бесполезных, застоявшихся идей нужна осознанность, подчеркивает эксперт. «После подобной медитации он будет работать лучше», — утверждает профессор.
Осознанность подразумевает концентрацию на процессе, которым занимается в данный момент человек. Например, за ужином не нужно позволять себе отвлекаться, надо рассматривать каждый кусок еды. Полная концентрация на малозначительном процессе создаст в голове подобие вакуума. Вскоре в нем может появиться хорошая мысль, поскольку природа не терпит пустоты.
3. Попробуйте на свежую голову
Дорайсвами сообщил, что у мозга есть две стратегии принятия решений. Одна оперирует логическими доводами, другая — сиюминутными эмоциями. Стресс, усталость и голод влияют на наше настроение, даже если мы этого не замечаем. Нужно видеть разницу между этими двумя стратегиями и не давать эмоциям взять верх. Если человек склонен к эмоциональным поступкам, нужно попробовать абстрагироваться, представив на своем месте кого-то другого и подумав, что бы сделал он.
Кроме того, стоит потратить полчаса на подготовку к хорошему сну (душ, смена простыни с полной концентрацией на процессе). Решение проблем лучше отложить на утро.
4. Будьте открыты новому
Дорайсвами призывает заставить себя получать информацию. Нужно ходить на открытые лекции, мастер-классы и семинары — что-нибудь обязательно зацепит и в итоге выведет мышление на новый уровень. Также можно занять свой мозг тем, что встречается по пути на работу: выявлять причины (например, откуда берутся очереди), изучать взаимосвязи, приходить к новым выводам.
Еще один способ повысить продуктивность — работать в парах. Ранее тренер по СДВГ Робин Нордмайер назвала категорию людей, кому этот подход особенно полезен.
Айгуль Сабитова