Названы четыре простых способа заставить мозг работать

Дорайсвами сообщил, что у мозга есть две стратегии принятия решений. Одна оперирует логическими доводами, другая — сиюминутными эмоциями. Стресс, усталость и голод влияют на наше настроение, даже если мы этого не замечаем. Нужно видеть разницу между этими двумя стратегиями и не давать эмоциям взять верх. Если человек склонен к эмоциональным поступкам, нужно попробовать абстрагироваться, представив на своем месте кого-то другого и подумав, что бы сделал он.