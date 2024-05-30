Эксперты считают, что работать в парах полезно

Чтобы преодолеть его, Робин использует прием, который специалисты называют body doubling, а по-русски чаще просто «коворкинг». Но речь здесь не о пространстве для совместной работы, а о процессе работы — когда вы буквально работаете рядом с другими людьми, специально организовавшись для этого. Такая стратегия увеличивает мотивацию и собранность — особенно у людей с СДВГ — и набрала большую популярность во время пандемии коронавируса. Для того, чтобы работать вместе, не обязательно встречаться лично — можно просто созвониться и оставить видеокамеры включенными.