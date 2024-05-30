Эксперты считают, что работать в парах полезно

Человек с синдромом дефицита внимания и гиперактивности постоянно отвлекается, ему трудно сфокусироваться на одной задаче. Психологи, которые занимаются этим расстройством, уверены, что можно работать гораздо эффективнее, если делать это вдвоем.
Тренер по СДВГ Робин Нордмайер рассказала CNN, что раз в неделю он подключается по Zoom к другим тренерам — и каждый из них просто продолжает заниматься своей работой: пишет посты в блоги, работает с документами или готовит презентации.
У самой Робин тоже диагностирован СДВГ — и она использует эти созвоны не для того, чтобы работать над какой-то задачей вместе с другими людьми, а просто чтобы держать себя в тонусе.
«У меня свой бизнес, и приходится балансировать много разных сфер в работе и жизни», — объясняет она. Этот бизнес — Центр успешной жизни с СДВГ в Миннесоте.
Некоторые из задач даются Робин легко, они находятся в ее зоне комфорта и она стремится поскорее с ними разделаться. Проблема начинается с теми делами, к которым ее мозг испытывает внутреннее сопротивление.
Чтобы преодолеть его, Робин использует прием, который специалисты называют body doubling, а по-русски чаще просто «коворкинг». Но речь здесь не о пространстве для совместной работы, а о процессе работы — когда вы буквально работаете рядом с другими людьми, специально организовавшись для этого. Такая стратегия увеличивает мотивацию и собранность — особенно у людей с СДВГ — и набрала большую популярность во время пандемии коронавируса. Для того, чтобы работать вместе, не обязательно встречаться лично — можно просто созвониться и оставить видеокамеры включенными.
«Мысль в том, что присутствие другого человека ненавязчиво напоминает, что нельзя отвлекаться», — объясняет клинический директор консультации пациентов с СДВГ в Коламбусе, Огайо Билли Робертс. В присутствии другого мы стесняемся расслабиться и заниматься ерундой вместо срочных дел, и люди мотивируют друг друга работать продуктивнее.
Такой подход полезен далеко не только тем, у кого есть СДВГ — его может попробовать кто угодно, комментирует доктор Рассел Рэмзи, сооснователь программы по лечению СДВГ в Университете Пенсильвании.
Почему это работает
СДВГ обычно диагностируют у детей, но со взрослением он не проходит. СДВГ заключается в нарушении исполнительных функций и недоразвитых механизмах саморегуляции (такие критерии приводит Центр Гарвардского Университета по изучению развития детей). Эти функции помогают человеку планировать, концентрировать внимание, запоминать инструкции и делать несколько дел одновременно. Ключевые симптомы расстройства — невнимательность, гиперактивность, импульсивность. Людям с СДВГ трудно концентрироваться, планировать работу и досуг, организовывать свое время и сдерживать импульсивные порывы.
Если задача не вызывает у человека с СДВГ интереса, ему трудно заставить себя ей заниматься. А присутствие второго человека, который тоже занят работой, дает эту мотивацию и не позволяет полностью расслабиться — объясняет Робертс.
Кроме того, помогает еще и ощущение, что ты должен помочь другому, добавляет Рэмзи. Многим людям с СДВГ тяжело заставить себя сделать что-то для самих себя, но если они знают, что работая, они помогают фокусироваться другому человеку, это помогает и самому не отвлекаться, чтобы не подвести напарника.
Четких статистических данных о том, насколько возрастает продуктивность при «коворкинге», нет — но эксперты утверждают, что в каждом индивидуальном случае эта стратегия приносит положительный результат.
Как работать вместе эффективно
«Коворкинг» помогает с любыми занятиями, которые трудно выполнять в одиночку: с учебой, работой, физическими упражнениями и домашними делами. Ваш партнер вовсе не обязательно должен заниматься тем же самым — главное, чтобы вы оба занимались делом, были мотивированы и не отвлекались на болтовню. Ваш партнер должен быть готов подбодрить вас и не вызывать у вас чувства неловкости.
«Можно заранее договориться о перерыве, чтобы поболтать, но в процессе отвлекаться не стоит», — говорит Робин. И еще, добавляет она, важно честно объяснить потенциальному партнеру, что это и зачем это вам. В первый раз может быть неловко, но вы быстро оцените преимущества такого подхода.
Можно договориться о регулярных сессиях совместной работы, а можно организовываться, когда возникает необходимость. Можно иметь одного партнера, а можно нескольких — в данном случае, как говорят эксперты, на продуктивность это не влияет. Главное, чтобы второй человек не начал вас отвлекать (или вы его).
Если вы не смогли найти партнера среди своих друзей и знакомых, не стоит отчаиваться — их можно разыскать и в интернете. Существуют тематические группы в соцсетях или приложения для смартфонов. При работе с виртуальным партнером важно включить камеру — это может вызвать неловкость, но именно благодаря тому, что вас «видно», мозг будет ощущать, что вы не одни. С выключенной камерой эффекта не будет.
Пространство коворкинга тоже отчасти решает эту же задачу — но не так эффективно, как если вы специально договариваетесь с кем-то. После сессии можно кратко подвести итоги и рассказать друг другу, что вы успели сделать. Понимание, что в конце нужно будет «отчитаться» об успехах, тоже мотивирует нас работать организованнее, даже если на самом деле от этого ничего не зависит.
Главное — подводит итоги Робертс — признать, что разные люди мыслят по-разному, и помогать друг другу справляться с трудностями.
А некоторые ученые и вовсе считают, что СДВГ мог быть нам полезен, и человечество развило его специально — подробнее об этом рассказываем в материале.
Георгий Мазуркевич