Ощущение счастья у мужчин зависит от профессионального статуса

Ученые из Лондонской школы SP Jain выявили связь между статусом мужчин на работе и удовлетворенностью жизнью. Оказалось, что более несчастными оказались те, кто занимает средние должности. Об этом пишет Daily Mail.
Исследователи провели опрос среди 13500 мужчин и женщин из Великобритании. Респонденты рассказывали о своей карьере и оценивали удовлетворенность жизнью по шкале от одного до семи. Результаты показали, что британцы со средним статусом были самыми несчастными.
В среднем показатель удовлетворенности жизнью был выше у тех, кто занимал более низкие или высокие должности. Связь между субъективным ощущением счастья у женщин, их карьерой и статусом была выражена в меньшей степени.
Ключом к удовлетворенности жизнью для несчастных мужчин является профессиональная мобильность.
Это явление описывает недовольство обладателей вторых мест результатами своей деятельности, поскольку они сравнивают себя с золотыми медалистами. При этом «бронзовые призеры» (люди с низким социальным статусом) более счастливы, так как они радуются тому, что получили.
Ранее ученые установили, что высокий интеллект не способствует счастью.
Анна Морозова