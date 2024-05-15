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Ощущение счастья у мужчин зависит от профессионального статуса

Мужчины со средним статусом оценивают удовлетворенность жизнью как самую низкую.

Источник: Freepik

Ученые из Лондонской школы SP Jain выявили связь между статусом мужчин на работе и удовлетворенностью жизнью. Оказалось, что более несчастными оказались те, кто занимает средние должности. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи провели опрос среди 13500 мужчин и женщин из Великобритании. Респонденты рассказывали о своей карьере и оценивали удовлетворенность жизнью по шкале от одного до семи. Результаты показали, что британцы со средним статусом были самыми несчастными.

В среднем показатель удовлетворенности жизнью был выше у тех, кто занимал более низкие или высокие должности. Связь между субъективным ощущением счастья у женщин, их карьерой и статусом была выражена в меньшей степени.

Ключом к удовлетворенности жизнью для несчастных мужчин является профессиональная мобильность.

Ощущение несчастья, связанное с «невыдающимся» положением, ученые сравнили с эффектом «серебряного медалиста».

Это явление описывает недовольство обладателей вторых мест результатами своей деятельности, поскольку они сравнивают себя с золотыми медалистами. При этом «бронзовые призеры» (люди с низким социальным статусом) более счастливы, так как они радуются тому, что получили.

Ранее ученые установили, что высокий интеллект не способствует счастью.

Анна Морозова