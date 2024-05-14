Высокий интеллект не способствует счастью, установили ученые

Результаты показали, что женщины с высшим образованием значительно более удовлетворены жизнью, чем женщины без него. Такая корреляция была выражена слабее среди мужчин. Также выяснилось, что высокообразованные женщины испытывали более высокое субъективное счастье, а мужчины с высшим образованием, напротив — более низкое.