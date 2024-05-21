Орхидеи обладают навыками «родительской заботы»

Еще со школьных времен, каждый помнит о том, что фотосинтез — один из самых важных биологических процессов на Земле. Благодаря ему растения создают полезные органические вещества для своей жизнедеятельности. Для фотосинтеза необходим хлорофилл — зеленый пигмент, отвечающий за поглощение энергии солнечного света и ее дальнейшее превращение в химическую энергию.