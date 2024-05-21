Орхидеи обладают навыками «родительской заботы»

Еще со школьных времен, каждый помнит о том, что фотосинтез — один из самых важных биологических процессов на Земле. Благодаря ему растения создают полезные органические вещества для своей жизнедеятельности. Для фотосинтеза необходим хлорофилл — зеленый пигмент, отвечающий за поглощение энергии солнечного света и ее дальнейшее превращение в химическую энергию.
Однако, проростки орхидей, например, не содержат хлорофилл, что означает, что они не могут самостоятельно «добывать» пропитание, обрекая себя на вымирание.
На самом деле это не совсем так, недавнее исследование объясняет, откуда протокормы орхидей получают энергию.
Она образуется в результате связей между корнями орхидей и гифами грибов, с которыми орхидеи «сцеплены» с начала жизненного цикла.
Через такую связь взрослые растения передают молодым проросткам необходимые для роста питательные вещества, заботясь об их благополучии. В научной статье подобное попечительство назвали «родительским воспитанием» через общие мицелиальные сети.
Об «убийственных» свойствах мяты эндокринолог рассказал в отдельном материале.
Кристина Корчанова