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Орхидеи обладают навыками «родительской заботы»

Права была моя учительница по биологии, когда говорила, что знания о фотосинтезе мне еще пригодятся в жизни.

Источник: Freepik

Еще со школьных времен, каждый помнит о том, что фотосинтез — один из самых важных биологических процессов на Земле. Благодаря ему растения создают полезные органические вещества для своей жизнедеятельности. Для фотосинтеза необходим хлорофилл — зеленый пигмент, отвечающий за поглощение энергии солнечного света и ее дальнейшее превращение в химическую энергию.

Однако, проростки орхидей, например, не содержат хлорофилл, что означает, что они не могут самостоятельно «добывать» пропитание, обрекая себя на вымирание.

На самом деле это не совсем так, недавнее исследование объясняет, откуда протокормы орхидей получают энергию.

Как оказалось, проросткам орхидей «помогают» взрослые сородичи, делящиеся необходимыми питательными компонентами через подземную микоризную сеть.

Она образуется в результате связей между корнями орхидей и гифами грибов, с которыми орхидеи «сцеплены» с начала жизненного цикла.

Через такую связь взрослые растения передают молодым проросткам необходимые для роста питательные вещества, заботясь об их благополучии. В научной статье подобное попечительство назвали «родительским воспитанием» через общие мицелиальные сети.

Об «убийственных» свойствах мяты эндокринолог рассказал в отдельном материале.

Кристина Корчанова