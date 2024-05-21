Эндокринолог раскрыла опасные свойства мяты: кому надо быть осторожнее

В свежем виде мята хранится около семи дней в холодильнике, во влажной ткани или специальном вентилируемом контейнере с водой. Кроме того, можно поставить мяту в емкость с водой, в ведро или вазу. Воду, в которой стоит мята, необходимо менять ежедневно. Также траву можно сохранить на длительный срок — заморозив или высушив.