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Эндокринолог раскрыла опасные свойства мяты: кому надо быть осторожнее

Это касается людей с пониженным артериальным давлением и болезнями вен.

Источник: Freepik

Ароматная и популярная мята, которую многие любят добавлять в чай или прохладительные напитки, — может представлять риск для отдельных категорий людей. Об этом РБК Life рассказала диетолог, эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева.

По словам врача, речь идет о тех, кто страдает низким артериальным давлением и имеет проблемы с венами — увлечение мятой может усугубить варикоз. При таких особенностях здоровья вводить эту зелень в рацион следует с осторожностью.

Кроме того, мятное масло противопоказано детям до двух лет, так как ментол может вызвать остановку дыхательных движений (апноэ).

Масло перечной мяты также не следует использовать во время беременности без медицинской консультации — из-за отсутствия доказательств ее безвредности в этот период.

В целом же, по словам доктора Елисеевой, мята безопасна для большинства людей, и обычно не вызывает побочных эффектов, а аллергия на нее встречается редко.

Мята (перечная мята) — многолетнее травянистое растение, которое используют в кулинарии, косметологии, средствах гигиены и просто для украшения дачных участков или газонов. У нее почти нет противопоказаний, ее легко хранить и готовить. Сырая или сушеная мята — хороший источник витамина А и антиоксидантов, а ее производное — ментол — помогает ухаживать за кожей.

В Роспотребнадзоре рассказали о возможных проявления аллергии на мяту. Это может выражаться в виде зуда, покраснения или отека кожи, насморка или затруднения дыхания. Если выясняется, что есть аллергия на мяту, следует избегать ее употребления, отметили специалисты.

Кроме того, употребление этого растения в больших количествах может оказывать негативное воздействие на пищеварительную систему, дадут о себе знать диарея или раздражение кишечника.

Зато полезных свойств у мяты предостаточно: в ней содержатся витамины (А, C, D, В1, В2, В5, В6, В9, РР), минералы (железо, калий, кальций, магний, марганец, медь, натрий, цинк, фосфор) и кислоты (валериановая, линолевая, мелиссиновая, олеаноловая, уксусная, урсоловая).

Мята обладает болеутоляющим и мочегонным свойствами, улучшает пищеварение, замедляет сердцебиение, расслабляет нервную систему, помогает уснуть, освежает полость рта.

«Нередко в диетологии мяту используют как природный “сжигатель” жира. Если вам захотелось съесть пирожное, то достаточно выпить чашечку мятного чая, даже если вы сорветесь в конечном итоге, съедите меньше, чем планировали», — пояснила эндокринолог и диетолог Виктория Елисеева редакции.

В свежем виде мята хранится около семи дней в холодильнике, во влажной ткани или специальном вентилируемом контейнере с водой. Кроме того, можно поставить мяту в емкость с водой, в ведро или вазу. Воду, в которой стоит мята, необходимо менять ежедневно. Также траву можно сохранить на длительный срок — заморозив или высушив.