Эндокринолог раскрыла опасные свойства мяты: кому надо быть осторожнее

Ароматная и популярная мята, которую многие любят добавлять в чай или прохладительные напитки, — может представлять риск для отдельных категорий людей. Об этом РБК Life рассказала диетолог, эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева.
По словам врача, речь идет о тех, кто страдает низким артериальным давлением и имеет проблемы с венами — увлечение мятой может усугубить варикоз. При таких особенностях здоровья вводить эту зелень в рацион следует с осторожностью.
Масло перечной мяты также не следует использовать во время беременности без медицинской консультации — из-за отсутствия доказательств ее безвредности в этот период.
В целом же, по словам доктора Елисеевой, мята безопасна для большинства людей, и обычно не вызывает побочных эффектов, а аллергия на нее встречается редко.
Мята (перечная мята) — многолетнее травянистое растение, которое используют в кулинарии, косметологии, средствах гигиены и просто для украшения дачных участков или газонов. У нее почти нет противопоказаний, ее легко хранить и готовить. Сырая или сушеная мята — хороший источник витамина А и антиоксидантов, а ее производное — ментол — помогает ухаживать за кожей.
В Роспотребнадзоре рассказали о возможных проявления аллергии на мяту. Это может выражаться в виде зуда, покраснения или отека кожи, насморка или затруднения дыхания. Если выясняется, что есть аллергия на мяту, следует избегать ее употребления, отметили специалисты.
Кроме того, употребление этого растения в больших количествах может оказывать негативное воздействие на пищеварительную систему, дадут о себе знать диарея или раздражение кишечника.
Зато полезных свойств у мяты предостаточно: в ней содержатся витамины (А, C, D, В1, В2, В5, В6, В9, РР), минералы (железо, калий, кальций, магний, марганец, медь, натрий, цинк, фосфор) и кислоты (валериановая, линолевая, мелиссиновая, олеаноловая, уксусная, урсоловая).
«Нередко в диетологии мяту используют как природный “сжигатель” жира. Если вам захотелось съесть пирожное, то достаточно выпить чашечку мятного чая, даже если вы сорветесь в конечном итоге, съедите меньше, чем планировали», — пояснила эндокринолог и диетолог Виктория Елисеева редакции.
В свежем виде мята хранится около семи дней в холодильнике, во влажной ткани или специальном вентилируемом контейнере с водой. Кроме того, можно поставить мяту в емкость с водой, в ведро или вазу. Воду, в которой стоит мята, необходимо менять ежедневно. Также траву можно сохранить на длительный срок — заморозив или высушив.