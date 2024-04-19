Опубликованы удивительные снимки вулканической луны Юпитера

Космический аппарат NASA «Юнона» совершил юбилейный 60-й пролет Юпитера. Во время него зонд приблизился к спутникам газового гиганта и прислал четкие изображения.
Сотрудники NASA использовали новые данные, а также информацию двух предыдущих полетов зонда «Юнона» у Ио в декабре 2023 и феврале 2024 и показали горы и лавовые озера Юпитера.
В прошлые разы аппарат приблизился к покрытой вулканами Луне Юпитера на расстояние около 1500 километров от поверхности, впервые получив изображения северных широт Ио крупным планом.
На снимках видны острова, расположенные посреди потенциально магматического озера, окруженного горячей лавой. Зонд также запечатлел зеркальное отражение этого «водоема», поэтому ученые предполагают, что поверхности Ио гладкие, как стекло.
Ранее зонд «Юнона» показал извержение вулкана на спутнике Юпитера.
Анна Морозова