Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NASA показало извержение вулканов на спутнике Юпитера

На кадрах — сразу два огненных выброса.
Источник: NASA

Межпланетному аппарату «Юнона» удалось запечатлеть изображение самого вулканически активного мира в нашей Солнечной системе, сообщает Business Insider. Приблизившись к спутнику Юпитера Ио, он сделал серию снимков сразу двух извержений на его поверхности.

На данный момент ученые насчитывают более 250 вулканов на поверхности Ио. Такой активностью спутник обязан близостью к Юпитеру и воздействию приливных сил планеты-гиганта, который словно растягивает и сжимает луну, разогревая ее недра.

Это был второй за последние 22 года из двух близких пролетов аппарата рядом с Ио, призванный дать лучшее представление о природных явлениях, происходящих на поверхности спутника. Облет луны прошел на расстоянии 930 миль (1500 км).

Недавно стало известно, что земляне могут бесплатно отправить свои имена к одному из спутников Юпитера.

Олеся Маевская