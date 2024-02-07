NASA показало извержение вулканов на спутнике Юпитера

Межпланетному аппарату «Юнона» удалось запечатлеть изображение самого вулканически активного мира в нашей Солнечной системе, сообщает Business Insider. Приблизившись к спутнику Юпитера Ио, он сделал серию снимков сразу двух извержений на его поверхности.
На данный момент ученые насчитывают более 250 вулканов на поверхности Ио. Такой активностью спутник обязан близостью к Юпитеру и воздействию приливных сил планеты-гиганта, который словно растягивает и сжимает луну, разогревая ее недра.
Это был второй за последние 22 года из двух близких пролетов аппарата рядом с Ио, призванный дать лучшее представление о природных явлениях, происходящих на поверхности спутника. Облет луны прошел на расстоянии 930 миль (1500 км).
Недавно стало известно, что земляне могут бесплатно отправить свои имена к одному из спутников Юпитера.
Олеся Маевская