Земляне могут бесплатно отправить свои имена к одному из спутников Юпитера

Планируется, что Europa Clipper, автоматическая межпланетная станция NASA, отправится к спутнику Юпитера Европе в октябре 2024 года. И у всех жителей Земли есть уникальная возможность — послать свое имя, записанное на микрочипе, на борту космической миссии за 2,6 миллиарда километров от нашей планеты, сообщает NASA.

С 1 июня 2023 года в рамках кампании Message in a Bottle («Послание в бутылке») уже собрано свыше 750 тысяч имен жителей Земли из разных стран и континентов. Для того, чтобы присоединиться к кампании, нужно оставить заявку на ее сайте до 23 часов 59 минут по североамериканскому восточному стандартному времени (разница во времени с Москвой — минус 8 часов) 31 декабря 2023 года.

На сайте установлен счетчик участников проекта из разных стран. На момент написания этой новости из России присоединились 10 590 человек, из Китая — 12 066, из Перу — 3593, а, например, из Эфиопии — 118.

Когда сбор закончится, сотрудники лаборатории микроустройств при Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии с помощью пучка электронов «выгравируют» все имена землян на кремниевом микрочипе размером с десятицентовую монету. Каждая строка текста не будет превышать по ширине тысячную часть человеческого волоса (75 нанометров).

Чип будет прикреплен к металлической пластинке с выгравированным на ней текстом стихотворения In Praise of Mystery («В похвалу тайне»), специально написанного по этому случаю американской поэтессой Адой Лимон. Пластинка со стихотворением и чипом с именами будет, в свою очередь, прикреплена к внешней обшивке космического корабля.

Message in a Bottle продолжает традицию NASA отправлять вдохновляющие послания на бортах космических аппаратов, исследующих глубины Вселенной. Так, в 1977 году на борту зонда «Вояджер» в космос отправилась «капсула времени» со звуками и изображениями, демонстрирующими разнообразие жизни на Земле.