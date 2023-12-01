Опубликованы результаты конкурса «Свадебный фотограф 2023 года»

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Международный конкурс «Свадебный фотограф года» в 2023 году прошел в седьмой раз. В этом году в мероприятии участвовало более 300 человек со всего мира, представивших более 1700 снимков в 11 категориях.

Первое место заняла Тару Лилли из Канады за фотографию счастливой свадебной пары. Что примечательно, победительница не использовала для редактирования снимка такие графические редакторы, как фотошоп, то есть птица на голове невесты живая, а не прикрепленная при помощи технологий на получившееся изображение.

На фотографии Микаэла и Митч, счастливые жених и невеста, находятся в горах в Уистлере (Канада). Во время того, как Митч произносил клятву, на голову Микаэлы села птичка, которую не напугал даже смех девушки.

По словам одного из шести судей и победителя конкурса в 2022 году, фотограф идеально запечатлела случайную встречу: «Она радостная, поднимает настроение и заставляет меня улыбаться от уха до уха, просто глядя на нее. Есть чистые, нефильтрованные эмоции, есть удивление от неожиданности».

В награду Тара Лилли получит три тысячи долларов США и специальные призы от спонсоров конкурса.

Второе место занял итальянский фотограф Кармело Уччино с поразительным снимком молодоженов. На фотографии видно пару, которая исполняет своей первый свадебный танец, пока с потолка льется вода.

Ранее были опубликованы результаты конкурса «Фотограф-эколог 2023 года».

Анна Морозова