Объявлены победители конкурса «Фотограф-эколог 2023 года»
Снимки заставляют задуматься об окружающей среде.
Снимки заставляют задуматься об окружающей среде.
На конкурс Environmental Photographer of the Year 2023 в этом году было отправлено несколько тысяч работ из 159 стран мира. Несмотря на то, что целью мероприятия является привлечение внимания к проблемам экологии, получившие награды снимки демонстрируют противостояние живых существ экстремальным погодным условиям.
Главный приз в этом году получил Маурицио ди Пьетросольдье за снимок мух-солдатиков (Hermetia illucens), сделанный в Туринском университете в Италии. Там ученые работают над альтернативными источниками пищи и превращают этих насекомых в муку.
Ранее были выбраны лучшие снимки дикой природы 2023 года.
Анна Морозова