11:20 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Объявлены победители конкурса «Фотограф-эколог 2023 года»

Снимки заставляют задуматься об окружающей среде.

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6
фотографий
6
фотографий

На конкурс Environmental Photographer of the Year 2023 в этом году было отправлено несколько тысяч работ из 159 стран мира. Несмотря на то, что целью мероприятия является привлечение внимания к проблемам экологии, получившие награды снимки демонстрируют противостояние живых существ экстремальным погодным условиям.

Главный приз в этом году получил Маурицио ди Пьетросольдье за снимок мух-солдатиков (Hermetia illucens), сделанный в Туринском университете в Италии. Там ученые работают над альтернативными источниками пищи и превращают этих насекомых в муку.

Ранее были выбраны лучшие снимки дикой природы 2023 года.

Анна Морозова

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