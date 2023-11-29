Объявлены победители конкурса «Фотограф-эколог 2023 года»

На конкурс Environmental Photographer of the Year 2023 в этом году было отправлено несколько тысяч работ из 159 стран мира. Несмотря на то, что целью мероприятия является привлечение внимания к проблемам экологии, получившие награды снимки демонстрируют противостояние живых существ экстремальным погодным условиям.