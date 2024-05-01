Оно живое: пять окаменелостей, которые всё ещё живут на Земле

Термином «живое ископаемое» обозначаются виды существующих животных и растений, которые относятся к крупным таксонам, почти полностью вымершим десятки или сотни миллионов лет назад.
По словам ученых, этот термин несовершенен, так как определение этих видов варьируется среди ученых и палеонтологов. Хотя животные и окаменелости кажутся внешне идентичными вымершим предкам, их ДНК изменилось, пройдя через множество ступеней эволюции.
Редакция National Geographic назвала пять живых окаменелостей, которые остались либо последними в своем роде, либо у них нет ныне живущих родственников.
1. Мечехвост
Это первобытное членистоногое обитало на песчаных доньях океана в палеозое (540−248 миллионов лет назад).
Мечехвостов многие считают разновидностью крабов, однако это не так. Эти членистоногие имеют гораздо больше общего с пауками и скорпионами. Они пережили ледниковые периоды и эпоху массового вымирания, в то время как их собратья были уничтожены.
Сегодня медно-голубая кровь мечехвостов используется в тестировании вакцин и лекарств.
2. Туатара
Этот эндемик нескольких островов Новой Зеландии напоминает ящерицу с третьим глазом посередине головы и двумя рядами верхних зубов.
Туатара же не является ящерицей. Она — последний выживший вид архаичного отряда рептилий, называемых ринхоцефалиями, принадлежащих к группе Sphenodontia.
Ранее все окаменелости сфенодонтий были фрагментированы и состояли из отдельных зубов, чего не хватало для точной картины происхождения существ. В 2022 году ученые обнаружили почти полные останки навахосфенодона сани или N. Sani — древнего предка сфенодона.
Анализы сочлененного скелета существа и ныне живущих туатара показали, что животные почти не изменились по сравнению со своими предками, жившими около 190 миллионов лет назад.
3. Наутилус
Наутилусы напоминают мифических морских моллюсков. Они обладают многокамерным панцирем и прищуренными глазами. Обитают существа на глубине от 200 до 1000 метров и не переносят свет.
Для обнаружения основных источников пищи, таких как ракообразные, наутилусы используют специальные химические вещества. Они имеют соединительную трубку, называемую сифункулом, которая контролирует их плавучесть, перекачивая воду через внутренние газовые камеры.
Наутилусы могут жить практически без кислорода и обходиться без пищи неделями. По словам ученых, у этих подводных жителей очень прочный панцирь, который практически невозможно сломать. Также специалисты сравнивают существ с «бронированными бегемотами».
По состоянию на 2018 год, наутилус был внесен в список находящихся под угрозой исчезновения в соответствии с законом США об исчезающих видах.
4. Латакант
Латакант — неуловимый вид рыб. У его представителей восемь похожих на конечности плавников и трехлопастный хвостовой плавник.
Латаканты были обнаружены в летописи окаменелостей с раннего девона до позднего мела, затем исчезли вместе с динозаврами во время их массового вымирания.
Несмотря на эволюцию, ныне существующая рыба и ее предок имеют схожую форму, несмотря на множество этапов эволюции.
5. Дерево гинкго
Это вееролистное дерево росло рядом с доисторическим папоротником, давало тень динозаврам и даже пережило взрыв атомной бомбы в 1945 году в Хиросиме.
Последний выживший вид семейства гинкгоевых, гинкго билоба, когда-то произрастал почти на всех континентах. Потом меняющийся климат значительно сократил их ареал.
Хотя вмешательство человека приложило руку к вымиранию многих видов, гинкго все же удалось сохранить в Китае.
Ранее были обнаружены гигантские ископаемые кенгуру.
Анна Морозова