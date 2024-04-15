Обнаружены гигантские ископаемые кенгуру: доисторические сумчатые весили до 170 кг

«У нас нет таких массивных данных об окаменелостях, как за рубежом… мы не увидим замороженных кенгуру или вомбатов, — сказал он. — Люди часто думают, что у нас в Австралии довольно странная современная экосистема… но наши животные сравнительно не причудливы по сравнению с тем, что было у нас в прошлом».