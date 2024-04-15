Обнаружены гигантские ископаемые кенгуру: доисторические сумчатые весили до 170 кг

Гигантские ископаемые кенгуру обнаружены учеными, которые идентифицировали три новых вида вымершей мегафауны. Считается, что представитель вида Protemnodon viator весил до 170 кг, что вдвое превышало размеры самого крупного из ныне живущих видов.
Сверхразмерные сумчатые обитали на австралийском континенте на протяжении тысячелетий, пишет The Guardian. Но до сих пор представление о гигантских кенгуру — или протемнодонах — ограничивалось отдельными костями и трудноразличимыми видами.
В настоящее время ученые идентифицировали три новых вида вымерших гигантских кенгуру — Protemnodon viator, Protemnodon mamkurra и Protemnodon dawsonae, которые жили от 5 до 40 000 лет назад.
Ранее считалось, что большинство протемнодонов передвигаются на всех четырех ногах, но теперь исследователи говорят, что это относится только к трем или четырем видам. Другие передвигались, по их мнению, «иногда прыгая на четырех ногах, а иногда — на двух».
Айзек Керр, ведущий автор статьи, сказал, что классификация этого вида позволит в будущем исследовать, как гигантские кенгуру эволюционировали и реагировали на изменения окружающей среды.
Исследователи из Университета Флиндерса сфотографировали и отсканировали в 3D 900 экспонатов в 14 крупнейших музеях Австралии, Великобритании, США и Папуа — Новой Гвинеи.
Ученые обнаружили значительные различия между видами, такие как различные методы прыжкового движения, которые Керр, в то время аспирант Университета Флиндерса, описал как «очень необычные».
Эти различия могли быть связаны с адаптацией к совершенно разным условиям обитания — от засушливой Центральной Австралии до покрытых лесами гор Тасмании и Папуа — Новой Гвинеи.
Керр сказал, что, хотя кенгуру и являются национальным животным Австралии, они «такие же новогвинейцы, как и австралийцы».
«Сегодня в Новой Гвинее обитают группы кенгуру, которых у нас даже нет… у них есть три вида гигантских ехидн, которые питаются червями», — сказал он.
Нет четкого объяснения, почему гигантские кенгуру вымерли, в то время как их близкие родственники, такие как серый кенгуру и валлару, этого не сделали, но Керр подозревает, что причиной могли быть быстрые изменения окружающей среды, вызванные деятельностью человека.
Гилберт Прайс, палеонтолог, который не принимал участия в исследовании, сказал, что это исследование укрепило разрозненную летопись окаменелостей в Австралии.
«У нас нет таких массивных данных об окаменелостях, как за рубежом… мы не увидим замороженных кенгуру или вомбатов, — сказал он. — Люди часто думают, что у нас в Австралии довольно странная современная экосистема… но наши животные сравнительно не причудливы по сравнению с тем, что было у нас в прошлом».