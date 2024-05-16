Она верит, что до сих пор живет в 1994 году

Мишель Филпотс уверена, что президент США — Билл Клинтон, в кинотеатрах идет «Форрест Гамп», а по радио звучит Ace of Base. Иными словами, девушка до сих пор живет в 1994 году. Ее историю рассказывает NBCNews.
В том году Мишель дважды попала в автомобильные аварии — и с тех пор ее мозг не способен создавать новые воспоминания. Каждое утро муж объясняет Мишель, что они женаты, с помощью фотоальбома — все как в «50 первых поцелуев» с Адамом Сэндлером и Дрю Бэрримор, только по-настоящему. Мишель помнит все факты до 1994 года, а замуж она вышла в 1997 (хотя встречаться пара начала до аварии).
Этот вариант амнезии называется антероградной — когда человек не запоминает все после определенного момента. Амнезия, к которой мы привыкли, когда наоборот, стирается все до какой-то точки, называется ретроградной. Это заболевание — ключевой сюжетный элемент в огромном количестве фильмов, книг и компьютерных игр, но в реальности каждый случай амнезии особенный — объясняет невролог клиники Майо доктор Рональд Питерсен.
Иногда люди забывают лица, иногда родной язык, некоторые забывают, кто они такие. Общая причина у всех, впрочем, одна — повреждения мозга, которые могут быть вызваны травмой головы, инфекцией или передозировкой психотропных веществ. От того, какой участок мозга был затронут, зависит форма, в которой будет протекать болезнь.
Самой пугающей Филпотс считает транзиентную глобальную амнезию — когда какой-то отрезок времени выпадает из вашей памяти вообще без понятной причины. Вы просто шли по улице — и вдруг забыли последние сутки.
Главная загадка — как именно мозг «сбрасывает» новую информацию после начала болезни. У кого-то это происходит каждые несколько секунд или минут, а у Мишель Филпотс — раз в день. Но главное, что показывает ее историия — даже с таким диагнозом можно жить дальше и быть счастливой (особенно если вы любите Ace of Base и Форреста Гампа).
От несчастного случая уберечься трудно — а вот от алкоголизма вполне возможно. Почему алкоголь губителен для мозга, рассказываем в материале.
Георгий Мазуркевич