Она верит, что до сих пор живет в 1994 году

В том году Мишель дважды попала в автомобильные аварии — и с тех пор ее мозг не способен создавать новые воспоминания. Каждое утро муж объясняет Мишель, что они женаты, с помощью фотоальбома — все как в «50 первых поцелуев» с Адамом Сэндлером и Дрю Бэрримор, только по-настоящему. Мишель помнит все факты до 1994 года, а замуж она вышла в 1997 (хотя встречаться пара начала до аварии).