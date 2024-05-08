Оливковое масло уменьшает риск деменции — ученые

Дуэйн Меллор прибавляет, что важно не только что вы едите, но и как. Если вы принимаете пищу в компании, в кругу семьи, и общаетесь с людьми за едой, это тоже положительно влияет на ваш мозг — разрабатывает когнитивные функции, снижает уровень стресса.