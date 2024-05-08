Оливковое масло уменьшает риск деменции — ученые

Авторы исследования утверждают, что это первая попытка изучить, как влияет на риск смерти от деменции «средиземноморская» диета.
«Положительное влияние растительных масел на профилактику болезней сердца давно известно — говорит один из соавторов научной работы, профессор Гарвардского университета Энн-Джули Тессье — но про болезни мозга раньше не писали». Она советует заменять сливочное масло и майонез на растительное — так полезнее. Результаты этого исследования опубликованные в научном журнале JAMA Network Open.
Эксперимент проводился на 92 000 взрослых. Средний возраст — 56 лет, 60 600 женщин и 32 000 мужчин. Часть испытуемых ежедневно потребляла как минимум 7 граммов оливкового масла (примерно половина столовой ложки) в течение 28 лет. Другая — ежедневно заменяла 5 граммов маргарина или майонеза на оливковое масло. Среди первых заболеваемость деменцией снизилась на 28%, среди вторых — от 8% до 14%. Другие растительные масла на статистику никак не повлияли.
Впрочем, другие ученые считают, что прямая зависимость не доказана, и это может быть простым совпадением. Исследования нужно продолжать, считает диетолог Дуэйн Меллор, ведущий научный сотрудник медицинского факультета Эстонского университета в Великобритании.
Тессье полагает, что оливковое масло может положительно влиять благодаря антиоксидантам, или же, помогая сердцу, масло косвенно помогает и мозгу. Но возможен и другой вариант: те, кто употребляет оливковое масло, в целом ведут более здоровый образ жизни.
«Те, кто покупает оливковое масло, и те, кто его не покупает, отличаются так сильно, что какой-то один фактор выделить невозможно» — считает почетный профессор генетики Лондонского университета Дэвид Кертис. К тому же, прибавляет он, важно помнить, что более половины случаев деменции вызваны плохим состоянием сосудов, на которые оливковое масло точно влияет положительно.
Дуэйн Меллор прибавляет, что важно не только что вы едите, но и как. Если вы принимаете пищу в компании, в кругу семьи, и общаетесь с людьми за едой, это тоже положительно влияет на ваш мозг — разрабатывает когнитивные функции, снижает уровень стресса.
Поэтому в следующий раз приготовьте салат с оливковым маслом и позовите друзей, чтобы съесть его вместе — тем более что овощи тоже повышают общительность.
Георгий Мазуркевич