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Оливковое масло уменьшает риск деменции — ученые

Одна ложка оливкового масла в день уменьшает риск заболеть деменцией — к такому выводу пришли гарвардские ученые.

Источник: Freepik

Авторы исследования утверждают, что это первая попытка изучить, как влияет на риск смерти от деменции «средиземноморская» диета.

«Положительное влияние растительных масел на профилактику болезней сердца давно известно — говорит один из соавторов научной работы, профессор Гарвардского университета Энн-Джули Тессье — но про болезни мозга раньше не писали». Она советует заменять сливочное масло и майонез на растительное — так полезнее. Результаты этого исследования опубликованные в научном журнале JAMA Network Open.

Эксперимент проводился на 92 000 взрослых. Средний возраст — 56 лет, 60 600 женщин и 32 000 мужчин. Часть испытуемых ежедневно потребляла как минимум 7 граммов оливкового масла (примерно половина столовой ложки) в течение 28 лет. Другая — ежедневно заменяла 5 граммов маргарина или майонеза на оливковое масло. Среди первых заболеваемость деменцией снизилась на 28%, среди вторых — от 8% до 14%. Другие растительные масла на статистику никак не повлияли.

Впрочем, другие ученые считают, что прямая зависимость не доказана, и это может быть простым совпадением. Исследования нужно продолжать, считает диетолог Дуэйн Меллор, ведущий научный сотрудник медицинского факультета Эстонского университета в Великобритании.

Тессье полагает, что оливковое масло может положительно влиять благодаря антиоксидантам, или же, помогая сердцу, масло косвенно помогает и мозгу. Но возможен и другой вариант: те, кто употребляет оливковое масло, в целом ведут более здоровый образ жизни.

«Те, кто покупает оливковое масло, и те, кто его не покупает, отличаются так сильно, что какой-то один фактор выделить невозможно» — считает почетный профессор генетики Лондонского университета Дэвид Кертис. К тому же, прибавляет он, важно помнить, что более половины случаев деменции вызваны плохим состоянием сосудов, на которые оливковое масло точно влияет положительно.

Что очевидно: оливковое масло — полезный продукт, и лучше его есть, чем не есть.

Дуэйн Меллор прибавляет, что важно не только что вы едите, но и как. Если вы принимаете пищу в компании, в кругу семьи, и общаетесь с людьми за едой, это тоже положительно влияет на ваш мозг — разрабатывает когнитивные функции, снижает уровень стресса.

Поэтому в следующий раз приготовьте салат с оливковым маслом и позовите друзей, чтобы съесть его вместе — тем более что овощи тоже повышают общительность.

Георгий Мазуркевич