Любовь к фруктам и овощам связали с открытостью и изобретательностью

Результаты показали, что испытуемые, для которых были характерны открытость и экстраверсия (а также изобретательность и проницательность) съедали примерно на 4,5 порции больше фруктов и овощей в неделю, чем их более замкнутые сверстники. Они также потребляли меньше нездоровой пищи, такой как чипсы и фастфуд.