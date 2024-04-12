Любовь к фруктам и овощам связали с открытостью и изобретательностью

В ходе исследования ученые проанализировали пищевые привычки более тысячи молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет с помощью специальных опросников. Также исследователи попросили участников пройти тест под названием «Большая пятерка личностных качеств». Он определяет, насколько человеку свойственны открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсия (или интроверсия), сговорчивость и невротизм (сниженная способность регулировать негативные эмоции).
Результаты показали, что испытуемые, для которых были характерны открытость и экстраверсия (а также изобретательность и проницательность) съедали примерно на 4,5 порции больше фруктов и овощей в неделю, чем их более замкнутые сверстники. Они также потребляли меньше нездоровой пищи, такой как чипсы и фастфуд.
Авторы исследования предположили, что открытость и жажда новых впечатлений может побуждать некоторых людей пробовать новые фрукты и овощи и экспериментировать с рецептами блюд, которые им изначально не нравились.