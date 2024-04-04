Огромный водоем обнаружен на глубине 700 км под землей. Как его нашли

Исследователи из Северо-Западного университета в Эванстоне (Northwestern University, штат Иллинойс) сделали открытие: огромный резервуар воды скрыт под поверхностью Земли на глубине 700 км. По оценкам, этот подземный водоем в три раза превышает размер всех океанов на планете вместе взятых. Об этом сообщил The Daily Guardian. Это открытие дает ученым новые возможности для понимания геологии планеты и водного цикла, расширяя имеющиеся знания людей о происхождении воды на Земле.
Поводом для проведения исследования стал найденный несколько лет назад минерал под названием рингвудит. Это кристалл, который встречается в алмазах, сформировавшихся на большой глубине. Большинство алмазов образуется на глубинах от 150 до 200 км, но есть и «сверхглубокие» алмазы из так называемой переходной зоны мантии (410−660 км). Этот минерал внутри камней содержит значительное количество воды. Следовательно, под землей могут быть водные запасы на подобной глубине формирования алмазов.
Ученые проанализировали сейсмические волны от 500 землетрясений с помощью 2 тыс. сейсмографов, расположенных по всей территории Соединенных Штатов. Эти волны, проходя через недра Земли, особенно через ядро, замедлялись, что указывает на присутствие воды в горных породах.
Ученые назвали открытие революционным в понимании круговорота воды на планете. По их словах, благодаря этому водоему под землей мы имеет существующий ландшафт с сушей. Без него вся вода на Земле находилась бы на поверхности, и на планете были бы только океаны и горные вершины.
Ранее ученые из Школы исследований Земли и космоса Аризонского университета США совместно со специалистами отдела геологических и планетарных наук Калифорнийского технологического института обосновали версию о происхождении известной аномалии в недрах Земли. По их гипотезе, столкновение Земли с протопланетой Тейя, произошедшее 4,5 млрд лет назад, привело не только к образованию Луны (согласно теории гигантского столкновения), но и оставило следы глубоко внутри нашей планеты. Эти скальные образования длиной в тысячи километров имеют более плотный состав, чем окружающие их породы и это навело ученых на мысль о внеземном происхождении данных образований. Свою точку зрения они представили с помощью компьютерной модели случившегося столкновения.