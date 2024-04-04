Огромный водоем обнаружен на глубине 700 км под землей. Как его нашли

Ранее ученые из Школы исследований Земли и космоса Аризонского университета США совместно со специалистами отдела геологических и планетарных наук Калифорнийского технологического института обосновали версию о происхождении известной аномалии в недрах Земли. По их гипотезе, столкновение Земли с протопланетой Тейя, произошедшее 4,5 млрд лет назад, привело не только к образованию Луны (согласно теории гигантского столкновения), но и оставило следы глубоко внутри нашей планеты. Эти скальные образования длиной в тысячи километров имеют более плотный состав, чем окружающие их породы и это навело ученых на мысль о внеземном происхождении данных образований. Свою точку зрения они представили с помощью компьютерной модели случившегося столкновения.