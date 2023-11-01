В середине мантии Земли обнаружены возможные следы прародителя Луны

«Результаты нашего исследования ставят под сомнение устоявшееся представление о том, что столкновение Земли и Тейи привело к полному “перемешиванию” их пород. Вместо этого падение Тейи привело к появлению существенных различий в составе и свойствах верхней и нижней мантии, что также запустило процесс геологической эволюции Земли в последние 4,5 млрд лет», — заявил профессор Шанхайской астрономической обсерватории КАН (Китай) Дэн Хунпин, чьи слова приводит пресс-служба КАН.

Профессор Хунпин и его коллеги пришли к такому выводу в ходе изучения так называемых LLVP-аномалий, которые были обнаружены сейсмологами в нижних прослойках мантии и в окрестностях поверхности ядра Земли в последние несколько десятилетий. Они представляют собой протяженные структуры длиной в сотни и тысячи километров, обладающие совершенно другой плотностью и составом, чем окружающие их породы.

В прошлом, ученые считали, что они представляют собой фрагменты древней морской коры Земли или отложения первичных пород планеты, которые сохранились в ее глубинных недрах.

Китайские геологи усомнились в этом после того, как они обратили внимание на то, что вулканические породы из Исландии, предположительно связанные с LLVP-аномалиями, содержат в себе необычно много атомов благородных газов и других веществ, которые присутствовали в первичной материи Солнечной системы.

Следы прародителя Луны в недрах Земли

Это наблюдение натолкнуло ученых на мысль, что данные сейсмические аномалии могут быть составлены не из земной материи, а пород Тейи. Руководствуясь этой идеей, исследователи просчитали геологические последствия столкновения данного протопланетного тела с прародителем Земли при помощи созданной ими компьютерной модели недр планеты.

Проведенные геологами расчеты показали, что падение Тейи привело не только к формированию сейсмических аномалий, состоящих из пород прародителя Луны, но и характерной двухслойной структуры мантии Земли.

Аналогичным образом, столкновение этих протопланетных тел привело к появлению различий в изотопном и химическом составе пород нижней и верхней мантии нашей планеты, которые сохранялись на протяжении всех 4,5 млрд лет существования виртуальной Земли.

Подобный сценарий формирования Луны и Земли, по словам профессора Хунпин и его коллег, хорошо объясняет многие противоречия, которые характерны для классической теории образования нашей планеты и ее природного спутника. В частности, она не способна объяснить схожий состав Земли и Луны, а также некоторые особенности их изотопного и химического состава их коры и мантии.

Как надеются ученые, они получат окончательные подтверждения справедливости этого сценария в ходе последующего изучения пород LLVP-аномалий из разных регионов Земли. На справедливость данной гипотезы, в частности, укажет избыток соединений железа в этих предположительных породах древней Тейи, а также некоторые другие особенности их химического состава, делающие их непохожими на земные породы, подытожили геологи.