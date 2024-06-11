Офтальмолог объяснил, почему зарядка для глаз бесполезна

Существует мнение, что с помощью специальных упражнений можно исправить зрение и отказаться от очков. Предлагаемая «зарядка» для глаз обычно включает в себя: посмотреть в разные стороны, надавить на глаза или читать в неправильных очках, чтобы глаза учились перефокусироваться.
TheConversation обсудил этот вопрос с профессиональным офтальмологом и рассказывает, как все обстоит на самом деле. Доцент офтальмологии Бенджамин Ботсфорд, преподаватель в Медицинском колледже UMass Chan, отвечает следующее: «Как врач-окулист, который принимал тысячи пациентов, могу сказать, что на сегодняшний день не существует исследования, которое бы доказало какую-либо пользу подобных упражнений. Это абсолютно не научно».
А что говорит наука?
Медицинская наука на данный момент не имеет достаточно информации обо всех заболеваниях и повреждениях глаз — даже о самых распространенных вроде близорукости, дальнозоркости или пресбиопии (старческого зрения: когда хрусталик становится менее подвижным и человеку трудно читать мелкий текст без очков, хотя в целом зрение не падает).
Несмотря на обилие методик, которые якобы избавляют от необходимости носить очки для чтения, эффективность ни одной из них не доказана. Впрочем, кое-что сделать, чтобы помочь здоровью своих глаз, все-таки можно.
Советы врача
Следить за зрением с детства
Все дети должны проходить профилактический осмотр у окулиста четыре раза: в младенчестве, в возрасте 6−12 месяцев, в 1−3 года и затем в 4−5 лет — чтобы выявить возможную динамику в нарушении зрения, здоровье глазных яблок и необходимости в очках.
Если не уследить, у ребенка может развиться амблиопия или «ленивый глаз» — дефект зрения, не корректирующийся очками. Развитие близорукости у детей можно замедлить, если делать перерывы при использовании компьютера и смартфона: после часа занятий — час перерыва. Кроме того, в случае возникновения проблем стоит ограничить время, которое ребенок тратит на чтение (как с экрана, так и бумажных книг).
Делать перерывы
Долгое время, проведенное за экраном, вызывает перенапряжение и сухость глаз. Доктор Ботсфорд рекомендует следовать правилу «20−20−20»: после каждых 20 минут общения с экраном делать 20-секундный перерыв и смотреть на объекты на расстоянии не меньше 20 футов (6 метров), стараться в этот момент расслабить глаза и почаще моргать. Если глаза слишком сухие, можно использовать увлажняющие препараты.
Больше гулять
Для глаз полезно проводить время на свежем воздухе — согласно статистике, у детей, которые больше гуляют, реже встречается близорукость. Единственное исключение — не стоит смотреть прямо на солнце, это опасно и может вызвать необратимые повреждения сетчатки.
Фильтры синего света не помогают
Реклама таких фильтров уверяет, что они помогают от головных болей, расслабляют глаза и улучшают сон. Но некоторые исследования, проводившиеся на большой случайной контрольной группе, позволяют сделать вывод, что никакой связи между фильтром и усталостью глаз нет. Можно лишь с осторожностью утверждать, что он и правда положительно влияет на циркадный ритм (режим сна).
Не доверяйте биодобавкам
Доктор Ботсфорд советует также с недоверием относиться к препаратам и биодобавкам, которые обещают излечить все заболевания глаз. Научных доказательств того, что такие препараты могут улучшить зрение, избавить от очков или убрать белковые уплотнения из глазного яблока, нет. То же касается и различных эфирных масел.
Несмотря на расхожее мнение, что Омега-3 помогает справиться с сухостью глаз, статистически эта информация не подтверждается (но у этого препарата по крайней мере доказано наличие множества других полезных свойств).
Что действительно помогает
Консультация врача
В некоторых случаях может потребоваться врачебное вмешательство, если речь идет о косоглазии или диплопии (удвоение объектов). Но об этом нужно консультироваться с врачом, и с необходимостью носить очки такие заболевания не связаны.
Правильное питание
Для здоровья глаз полезно есть больше овощей и здоровой пищи — это уменьшает риск некоторых заболеваний. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, физические упражнения снижают риск возникновения глаукомы или возрастной дегенерации желтого пятна (частая причина потери зрения у пожилых людей).
Отказ от курения
Курение повышает вероятность нескольких заболеваний глаз (в том числе возрастной дегенерации желтого пятна), так что курить, если вы хотите иметь здоровое зрение, точно не стоит.
Не нужно тереть глаза
Так можно занести инфекцию или вызвать раздражение на коже. Чтобы уменьшить раздражение, важно смывать косметику перед сном и никогда не спать в контактных линзах.
С приемом у окулиста чаще всего ассоциируется таблица с буквами «ШБ», «МНК» и так далее. Почему она такая и кто ее изобрел — рассказывали в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич