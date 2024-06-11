Офтальмолог объяснил, почему зарядка для глаз бесполезна

Если не уследить, у ребенка может развиться амблиопия или «ленивый глаз» — дефект зрения, не корректирующийся очками. Развитие близорукости у детей можно замедлить, если делать перерывы при использовании компьютера и смартфона: после часа занятий — час перерыва. Кроме того, в случае возникновения проблем стоит ограничить время, которое ребенок тратит на чтение (как с экрана, так и бумажных книг).