ШБМНК: кто придумал таблицы для проверки зрения и какие они бывают

Вплоть до середины XIX века никаких таблиц для проверки зрения не было — остроту зрения оценивали на уровне «видит-не видит». Однако еще в древности врачи пытались найти и применить некоторые эталоны, сравнение с которыми помогало оценить, у кого зрение лучше, а у кого хуже. Это было важно, например, при отборе воинов-стрелков, которые должны были демонстрировать высокую меткость. Одна из таких проверок — так называемый «арабский тест», сведения о котором дошли до нас из древних времен.
Считалось, что те, кто мог различить двойные звезды, например Мицар и Алькор, расположенные в ковше Большой Медведицы, обладали очень хорошим зрением.
В целом проверка зрения до середины XIX века проводилась самыми разными способами: пациентам предлагалось разглядеть и посчитать или описать какие-то мелкие однородные предметы, расположенные на некотором удалении от них. Записи врачей по итогам осмотра оригинальностью не отличались: зрение характеризовалось как хорошее или плохое, а в динамических наблюдениях отмечалось, ухудшилось оно или улучшилось.
Ситуация немного изменилась, когда зрение начали корректировать с помощью очков.
Тогда для того, чтобы подобрать подходящие очки, пациентам стали предлагать читать фрагменты текста, напечатанные шрифтом разного размера.
Однако вопрос стандартизации становился все более острым, ведь без нее невозможно было сравнивать результаты обследований, полученных разными врачами, и было сложно следить за изменением остроты зрения в динамике.
Откуда взялись те самые таблицы?
Считается, что первым попытался стандартизировать методику проверки остроты зрения немецкий врач Генрих Кюхлер. В 1843 году он разработал таблицы, в которых слова были набраны разным по размеру шрифтом: вверху они были напечатаны крупно, а внизу — мелко. Таблицы Кюхлера немного напоминали современные, но прошло еще много лет, прежде чем система для оценки остроты зрения стала универсальной.
В таблицах менялся шрифт, размер букв и их расположение, количество строк и расстояние, с которого нужно было прочитать слова. Разные врачи предлагали свои усовершенствования, однако наибольшую известность и универсальность получили таблицы, разработанные Германом Снелленом из Голландии.
Он был первым, кто предложил пациентам не читать слова, которые можно угадать, а распознавать оптотипы — специальные знаки, предназначенные для оценки остроты зрения. Оптотипы располагались рядами: символы в каждом ряду имели определенный размер, расстояние между ними тоже было регламентировано. Распространение таких таблиц позволило сделать результаты воспроизводимыми, а кроме этого, появилась возможность сравнивать данные обследований, проведенных у разных врачей.
Не только буквы
Оптотипами могут быть не только буквы, но и фигуры, и небольшие изображения — символы. Их в современных таблицах тоже располагают рядами, где в самом верхнем находятся наиболее крупные символы, а в самом нижнем — маленькие.
Одна из самых известных вариаций — кольца Ландольта. Таблицы, на которых были нарисованы кольца с разрывом в разных положениях, напоминающие перевернутую букву С, начали использовать для оценки остроты зрения в 1888 году, а в 1909 году Международный конгресс офтальмологов утвердил эти оптотипы в качестве международного стандарта. Кольца можно было использовать в любой стране — их распознавание не зависело от языка, которым владел пациент, а также от уровня его грамотности. Их использование позволяет получить более объективные результаты: распознать их сложнее, чем буквы, а запомнить последовательность таких оптотипов непросто.
Это значит, что пациенты, скорее всего, не будут «мухлевать» при проверке зрения, а результат будет более точным, чем при использовании букв.
Интересно, что кольца Ландольта нашли применение не только в офтальмологии. Эти же фигуры применяются в психологии для проведения тестов на усидчивость и внимательность. Испытуемым предлагается на листах, где напечатано огромное количество колец с разрывами, найти кольца разных типов и пометить их определенным образом.
Существуют таблицы для определения остроты зрения, предназначенные специально для детей. Вместо букв и не понятных ребенку символов предлагается распознать очертания более знакомых предметов — звезды, самолета, гриба, машины и других. В разных странах используются различные варианты «детских» таблиц. При проверке зрения у детей придерживаются определенных правил: перед началом обследования маленькому пациенту обычно дают возможность ознакомиться со всеми картинками, чтобы убедиться, что он знает, что за предметы на них изображены.
А что в России?
В 1928 году в нашей стране появился национальный вариант таблицы Снеллена — таблица Сивцева. Она до сих пор является стандартом для определения остроты зрения у русскоязычных пациентов. В качестве оптотипов в ней используются 7 букв русского алфавита (Ш, Б, М, Н, К, Ы, И), расположенные на 12 строках.
Обычно таблица Сивцева используется вместе с таблицей Головина, созданной на основе колец Ландольта, — ее применяют для дополнительной проверки, если у врача есть подозрения, что пациент не распознает буквенные оптотипы, а просто выучил их расположение наизусть. Вариация для детей, распространенная в русскоязычных странах, называется таблицей Орловой.