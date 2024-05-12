ШБМНК: кто придумал таблицы для проверки зрения и какие они бывают

Одна из самых известных вариаций — кольца Ландольта. Таблицы, на которых были нарисованы кольца с разрывом в разных положениях, напоминающие перевернутую букву С, начали использовать для оценки остроты зрения в 1888 году, а в 1909 году Международный конгресс офтальмологов утвердил эти оптотипы в качестве международного стандарта. Кольца можно было использовать в любой стране — их распознавание не зависело от языка, которым владел пациент, а также от уровня его грамотности. Их использование позволяет получить более объективные результаты: распознать их сложнее, чем буквы, а запомнить последовательность таких оптотипов непросто.