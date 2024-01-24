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13:25 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Объявлены победители конкурса Travel Photographer of the Year

Фото раскрывают красоту и трагедию мира.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Премия Travel Photographer of the Year присуждается фотографам, сумевшим показать удивительный мир природы, его красоту. Одновременно с этим на снимках можно увидеть трагедии, которые возникают при взаимодействии людей с окружающим миром. В этом году на конкурс прислали более 20 тысяч работ из 150 стран.

Самой молодой победительнице Заян Дуррани всего 14 лет. Она получила награду за черно-белые фотографии с изображением народа навахо из Чинле (Аризона), который пасет овец, стрижет их, а затем ткет из шерсти.

Судьи признали архитектора Андрейю Равнак из Словении абсолютным победителем. В ее лирических изображениях полей хмеля и холмистых пейзажей художественная красота сочетается с оттенком архитектурного фона.

Фотографии-победители можно увидеть на официальном сайте конкурса или на выставке, которая пройдет с 16 по 19 марта в Бирмингеме (Великобритания) и в Шардже (ОАЭ).

Ранее Британское экологическое общество выбрало лучшие фото 2023 года.

Анна Морозова

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