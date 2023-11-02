Британское экологическое общество выбрало лучшие фото 2023 года

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Каждый год Британское экологическое общество проводит ежегодный фотоконкурс Captureing Ecology («Запечатление экологии»), посвященный демонстрации красоты окружающей природы. Десять лучших работ этого года были сделаны международными экологами, студентами и фотографами.

Хейзел Норман, генеральный директор организации, отмечает: «Экология — это изучение взаимодействия между живыми существами и окружающей их средой, и победитель этого года демонстрирует это наилучшим образом». Призером этого года стал аспирант Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) Виктор Нуньес Пайнеманн. Он сделал кадр Amblyglyphidodon indicus, рыбки под названием «мальдивская стрекоза», спрятавшейся в кораллах.

Ночью молодая особь A. indicus нашла уютное место для отдыха в оживленной дендронефтии (мягких кораллах). Она маскирует тусклую ночную окраску мальдивской стрекозы, и только ее глаз выдает ее укрытие. «Это горько-сладкая привилегия — иметь возможность запечатлеть часть красоты коралловых рифов, даже несмотря на то, что их состояние ухудшается из-за потепления климата», — говорит Пайнеманн.

Недавно были названы победители конкурса «Фотограф года дикой природы».

Олеся Маевская