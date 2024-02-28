Объявлены победители конкурса «Подводный фотограф 2024 года»

Победителем в 2024 году стал Алекс Доусон. Шведский фотограф запечатлел фридайвера, спускающегося под ледяной покров Гренландии, чтобы исследовать последствия китобойного промысла. Члены жюри отметили, что мастерски выполненная композиция заставляет задуматься над тем, как человечество влияет на великих созданий. «Наш образ жизни должен измениться, чтобы найти баланс с природой», — заключили эксперты.