Объявлены победители конкурса «Подводный фотограф 2024 года»

Жюри конкурса The Underwater Photographer of the Year выбрало победителей 2024 года. Организаторы сообщают, что в этом году было прислано более 6500 невероятно красочных и интересных снимков.
На премии отмечаются фотографии, сделанные под поверхностью океанов, озер, рек и даже бассейнов.
Победителем в 2024 году стал Алекс Доусон. Шведский фотограф запечатлел фридайвера, спускающегося под ледяной покров Гренландии, чтобы исследовать последствия китобойного промысла. Члены жюри отметили, что мастерски выполненная композиция заставляет задуматься над тем, как человечество влияет на великих созданий. «Наш образ жизни должен измениться, чтобы найти баланс с природой», — заключили эксперты.
30 отобранных фотографий-победителей будут представлены на выставке «Go Diving show» в Великобритании 2 и 3 марта 2024 года.
Ранее были выбраны лучшие фотографии 2024 года с «чудесами Земли».
Анна Морозова