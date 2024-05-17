Объявлены победители конкурса от Немецкого общества фотографов

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Немецкое общество фотографов природы объявило результаты ежегодного конкурса. В 2024 году участники прислали около восьми тысяч работ. Все снимки победителей и призеров опубликованы на официальном сайте German Society for Nature Photography.
Абсолютным победителем в этом году стал Дитер Дамшен, представивший снимок «Зимнее наводнение в прибрежном лесу». Затопленные после нескольких лет экстремально низкого уровня воды деревья фотограф запечатлел в биосферном заповеднике ЮНЕСКО в Дрездене, Германия.
Ранее были объявлены победители британского фотоконкурса дикой природы.
Анна Морозова