Объявлены победители конкурса от Немецкого общества фотографов

Абсолютным победителем в этом году стал Дитер Дамшен, представивший снимок «Зимнее наводнение в прибрежном лесу». Затопленные после нескольких лет экстремально низкого уровня воды деревья фотограф запечатлел в биосферном заповеднике ЮНЕСКО в Дрездене, Германия.