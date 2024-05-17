Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объявлены победители конкурса от Немецкого общества фотографов

Зимнее наводнение и бабочки на льду.

8

Немецкое общество фотографов природы объявило результаты ежегодного конкурса. В 2024 году участники прислали около восьми тысяч работ. Все снимки победителей и призеров опубликованы на официальном сайте German Society for Nature Photography.

Абсолютным победителем в этом году стал Дитер Дамшен, представивший снимок «Зимнее наводнение в прибрежном лесу». Затопленные после нескольких лет экстремально низкого уровня воды деревья фотограф запечатлел в биосферном заповеднике ЮНЕСКО в Дрездене, Германия.

Ранее были объявлены победители британского фотоконкурса дикой природы.

Анна Морозова